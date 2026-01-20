بعد نشر ترامب رسائله.. ماكرون: لا نستسلم للمتنمرين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن ‍أوروبا "لن تستسلم ‍للمتنمرين أو ترضخ للترهيب"، في انتقاد لاذع لتهديد نظيره الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على دول أوروبية، إذا لم تسمح له بالسيطرة على جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك.

وبينما حاول قادة أوروبيون آخرون الحفاظ على لهجة متزنة لمنع تصاعد التوتر مع ترامب، قال ماكرون اليوم خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية إن فرنسا وأوروبا لن "تقبلا بقانون الأقوى".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن أوروبا ستواصل ‍الدفاع عن سلامة الأراضي وسيادة القانون، على الرغم مما وصفه بالتحول نحو عالم بلا قواعد. وقد يشمل ذلك رد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية صارمة.

تهديد ترامب

وجاءت ‍تصريحات ماكرون بعد أن هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية ضخمة على النبيذ والشمبانيا الفرنسية ونشر رسائل أرسلها إليه ماكرون على نحو شخصي، وهو أمر غير معتاد في الدبلوماسية بين قادة العالم.

وكان ترامب قد تعهد السبت الماضي بتطبيق موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة بدءًا من مطلع فبراير/شباط على عدد من الحلفاء الأوروبيين، بمن فيهم فرنسا، إلى أن يسمحوا للولايات المتحدة بالاستحواذ على غرينلاند.

ونددت الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي بإعلان ترامب واصفة إياه بالابتزاز، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد قمة طارئة في بروكسل مساء بعد غد الخميس لمناقشة ملف غرينلاند. وقال الرئيس الفرنسي اليوم إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي ألا يتردد في استخدام آلية مكافحة الإكراه في مواجهة تهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية متعلقة بملف غرينلاند.

ومن المقرر أن يغادر ماكرون دافوس مساء اليوم من دون أن يلتقي ترامب. وفي المقابل، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه يعتزم الاجتماع بالرئيس الأميركي مؤكدا أنه يريد "تفادي تصعيد جمركي".

مضمون الرسائل

وكان ترامب قد نشر أمس الاثنين في حسابه على منصة "تروث سوشال" لقطة شاشة لرسائل بينه وبين ماكرون. وفي صورة الرسائل، التي قال مصدر مقرب من ماكرون إنها حقيقية، قال الرئيس الفرنسي لترامب "لا أفهم ما تفعله بشأن غرينلاند".

وتفيد الرسائل المنشورة أن ماكرون عرض على ترامب عقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب قمة دافوس، وأنه يمكن للرئيس الفرنسي أن يدعو إلى اجتماع المجموعة أوكرانيا وسوريا والدانمارك وروسيا.

ووجه ماكرون -حسب الرسائل نفسها- كذلك دعوة إلى ترامب لتناول العشاء في باريس قبيل عودته إلى الولايات المتحدة.