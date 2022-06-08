منذ إطلاق جيلها الأول عام 1968، شهد العالم بيع أكثر من 18 مليون سيارة تويوتا هايلكس (Toyota Hilux)؛ مما يجعلها إحدى أكثر سيارات النقل مبيعا لعقود.

وحققت تويوتا هايلكس مبيعات عالية خلال عام 2021؛ فباعت أكثر من 72 ألف سيارة، بارتفاع نحو 22% عن عام 2020، وتعد من أسرع سيارات النقل الصغيرة في العالم، كما تمتلك نحو 11 فئة موزعة بين السيارة ذات قمرة قيادة واحدة (غمارة) وقمرتين (غمارتين)، والدفع الخلفي أو الرباعي.

محركات تويوتا هايلكس

تأتي تويوتا هايلكس بعدة خيارات للمحركات؛ إذ يأتي المحرك الأول بـ4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي، ويولد قوة 134 حصانا، وعزم دوران 182 نيوتن/متر، مع دفع خلفي. أما المحرك الثاني فيأتي بـ4 أسطوانات أيضا، ولكن سعته 2700 سي سي، ويولد قوة 164 حصانا، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، مع دفع خلفي.

في حين يأتي المحرك الثالث بـ6 أسطوانات وسعة 4000 سي سي، ويولد قوة 235 حصانا، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، مع دفع رباعي.

كما تتوفر تويوتا هايلكس بخيارين للدفع: الأول خلفي والثاني رباعي، وتأتي جميعها بمحرك بـ4 أسطوانات بسعة 2400 سي سي، ويولد قوة 147 حصانا، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، مع ناقل حركة بـ5 سرعات يدوية.

مواصفات سريعة لتويوتا هايلكس 2022:

فئة السيارة: بيك أب

بيك أب عدد الأحصنة: 137 أو 164

137 أو 164 عدد الأسطوانات: 4

4 ناقل الحركة: 5 سرعات يدوي أو6 سرعات أوتوماتيكي

5 سرعات يدوي أو6 سرعات أوتوماتيكي الكراسي وداخلية السيارة: مخمل

مخمل الشاشة: مقاس 6.8 بوصات

مقاس 6.8 بوصات فتحة السقف: غير متوفرة

غير متوفرة التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة خلال 11.5 ثانية

هايلكس 2022 من الداخل

تأتي تويوتا هايلكس 2022 مخملية الكراسي وتتسع لـ5 ركاب، مع شاشة 6.8 بوصات تدعم نظامي تشغيل "آبل كار بلاي" (Apple Car Play)، و"أندرويد أوتو" (Android Auto)، و6 سماعات، وصندوق تبريد مع نظام تكييف ثنائي المناخ، كما تم تزويدها بنظام الاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ.

كما تأتي السيارة مع نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونوافذ كهربائية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ودخول وبدء التشغيل من دون مفتاح.

أسعار هايلكس 2022

تبدأ أسعار تويوتا هايلكس 2022 ذات القمرة الواحدة بنزين بـ70 ألف ريال سعودي (18 ألف دولار أميركي)، و346 ألف جنيه مصري.

وتبدأ أسعار تويوتا هايلكس 2022 ذات القمرتين بنزين بـ103 آلاف ريال سعودي (27 ألف دولار)، و502 ألف جنيه مصري.

وتبدأ أسعار تويوتا هايلكس 2022 ذات القمرة الواحدة دفع رباعي بنزين بـ72 ألف ريال سعودي (19 ألف دولار)، و353 ألف جنيه مصري.

تبدأ أسعار تويوتا هايلكس 2022 ذات القمرتين دفع رباعي بنزين بـ131 ألف ريال سعودي (35 ألف دولار)، و651 ألف جنيه مصري.

هايلكس جي آر الرياضية 2022

وطرحت تويوتا طرازا رياضيا جديدا من هايلكس يعرف باسم "جي آر" (Toyota Hilux Gr) بمظهر السيارة الرياضية، مثل الطراز الذي طرح في تويوتا لاندكروزر 2022.

وتأتي السيارة بمحرك ذات دفع رباعي و6 أسطوانات بسعة 4000 سي سي، ويولد قوة 235 حصانا، بعزم دوران 400 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

مواصفات سريعة لتويوتا هايلكس جي آر 2022:

فئة السيارة: بيك أب

بيك أب عدد الأحصنة: 235

235 عدد الأسطوانات: 6

6 ناقل الحركة: أتوماتيكي 6 سرعات

أتوماتيكي 6 سرعات الكراسي وداخلية السيارة: جلد

جلد الشاشة: مقاس 8 بوصات

مقاس 8 بوصات فتحة السقف: غير متوفرة

غير متوفرة التسارع: من 0-100 كيلومتر/ساعة خلال 7.3 ثوان

هايلكس جي آر من الخارج

تتميز السيارة بتصميم حديث وعصري ويسيطر على الواجهة شبك أمامي كبير مزين بأحرف تويوتا (Toyota) وعلامة "جي آر" مع مصابيح أمامية، وكشافات ضباب.

كما تأتي السيارة بمقاسين للإطارات الأمامية؛ مقاس 18 بوصة مطلية باللون الأسود، وتأتي الخلفية بمقاس أصغر 17 بوصة، مع نظام فرامل قرصية تعمل مع الضغط المنخفض.

هايلكس جي آر من الداخل

وتأتي هايلكس جي آر 2022 بقمرتين فقط، مع 5 مقاعد رياضية مكسوة بالجلد تحمل شعار (GR) في مساند الرأس، مع شاشة بمقاس 8 بوصات، بالإضافة إلى العديد من مزايا الأمان والسلامة التي تساعد السائق في التحكم الديناميكي بالسرعة.

كما يتوفر في السيارة نظام مساعدة الفرامل ومساعد نزول المنحدرات، ونظام التحذير المبكر لتفادي الاصطدام، ونظام الاتزان عند صعود المرتفعات، وأبرز ما يميز هذه النسخة أنها تأتي مع 7 وسائد هوائية.

أسعار تويوتا هايلكس جي آر 2022

تبدأ أسعار تويوتا هايلكس جي آر 2022 من 145 ألف ريال سعودي (39 ألف دولار)، و725 ألف جنيه مصري.

أجيال تويوتا هايلكس

بدأت تويوتا إنتاج هايلكس عام 1968، واستمر الجيل الأول حتى عام 1972، وبدأ الجيل الثاني من هايلكس عام 1973 حتى عام 1977.

وشهد الجيل الثالث من تويوتا هايلكس -الذي انطلق عام 1978- تغييرا جذريا؛ وتمت إعادة تصميم السيارة بالكامل، وجاءت للمرة الأولى بنسخة الدفع الرباعي، واستمر حتى عام 1983، وبدأ الجيل الرابع من تويوتا هايلكس الظهور عام 1984 واستمر حتى عام 1987.

أما الجيل الخامس من تويوتا هايلكس فقد ظهر عام 1988، واستمر حتى عام 1998، وشهد هذا الجيل إيقاف إنتاج هايلكس في الولايات المتحدة، واستبدلت بها تاكوما الجديدة لعام 1995. وجاء الجيل الخامس بإضافة بعض الخيارات على المحركات حيث بدأ عام 1999 واستمر حتى عام 2005، وكان هذا آخر طراز ينتج في اليابان.

وبدأت صناعة الجيل السابع من تويوتا هايلكس في تايلند عام 2006، وشهد هذا الجيل تغيرا كبيرا في شكل السيارة، بالإضافة إلى إدخال العديد من التقنيات عليها، واستمر هذا الجيل حتى عام 2015، لتبدأ هايلكس عهدا جديدا في الشكل والتقنيات منذ عام 2016 واستمر حتى الآن.