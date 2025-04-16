تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية، في حين يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت السعر في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و175 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و125 ليرة مسجلة مساء أمس، كما انخفضت إلى 11 ألفا و275 ليرة عند البيع من 11 ألفا و225 ليرة.

استقر سعر صرف الليرة في الحسكة إلى 11 ألفا و150 ليرة عند الشراء و11 ألفا و250 ليرة عند البيع وهي المستويات المسجلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الأربعاء.

عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية:

تخفيف العقوبات الدولية

علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة لتطورات الوضع السوري.

كندا تفكر في تخفيف عقوباتها على سوريا، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 84 مليون دولار كندي (حوالي 58.4 مليون دولار أميركي).

بريطانيا أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، من ضمنها البنك المركزي وعدد من المصارف وشركات النفط، مما رفع عنها تجميد الأصول.

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