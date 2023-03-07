من تويتر إلى ماستدون.. ميزات ومضار وسائل التواصل الاجتماعي

تشير كلمة وسائل التواصل الاجتماعي إلى المنصات التي تتيح التفاعل بين الأشخاص حيث يشاركون أو يتبادلون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشبكات افتراضية، ويوجد العديد من وسائل التواصل الاجتماعي حاليا والتي تضم فيسبوك (Facebook) وتويتر (Twitter) وإنستغرام (Instagram) وتيك توك (Tik Tok) وغيرها، وجميعها تقدم خدمات متنوعة ومميزة.

كيف ظهرت الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي؟

عند الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي من المفيد معرفة البدايات الأولى لها فقد ظهرت برامج البريد الإلكتروني والدردشة لأول مرة في أوائل السبعينيات، ولكن هذا التوسع في المجتمعات لم يظهر حتى إنشاء شبكة مجموعة المناقشة "يوز نت" (USENET) في عام 1979.

سمحت "يوزنت" للمستخدمين بنشر الرسائل واستلامها ضمن نطاق الموضوعات التي تسمى مجموعات الأخبار، ومنتديات المناقشة الأخرى، ومكّنت أنظمة لوحة الإعلانات الأفراد من التفاعل، وكان لكل منها نظام مغلق بشكل أساسي.

ومع إصدار متصفح الويب "موزايك" (Mosaic) في عام 1993، تم ربط هذه الأنظمة بواجهة رسومية سهلة الاستخدام، فأعطت إمكانية التنقل من موقع إلى آخر بنقرة واحدة في شبكة الويب العالمية، كما سمحت اتصالات الإنترنت السريعة لمجموعات المهنيين الذين لديهم مجالات اهتمام متماثلة مشاركة المعلومات والمشاركة في المحادثات.

ما فوائد وسائل التواصل الاجتماعي؟

هنالك العديد من الفوائد لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فهي توفر للمستخدمين القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الذي يريدونه والتواصل والعثور على مجتمعات متخصصة.

ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأفراد على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين عبر الإنترنت مما جعل العالم يبدو أكثر ترابطا وفي متناول اليد، أيضا تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في إستراتيجيات التسويق للشركات نظرا للوقت الهائل الذي يقضيه الأفراد كل يوم على المنصات والتطبيقات الاجتماعية، حيث تستخدم الشركات المنصات للعثور على العملاء والتفاعل معهم، وزيادة المبيعات من خلال الإعلان والترويج ومعرفة اتجاهات المستهلكين، وتقديم خدمة العملاء أو الدعم، ومن خلال هذه المنصات من الممكن تعزيز تعليم الطلاب وبناء روابط تعليمية بطرق مبتكرة وفريدة.

أبرز وسائل التواصل الاجتماعي

تتعد وسائل التواصل لدى المستخدمين وتتخصص كل منها بميزات فريدة عن الأخرى، كما أن لكل منها سلبياتها ومشاكلها وأبرز وسائل التواصل المعروفة اليوم:

تويتر (Twitter)

تعتبر منصة تويتر واحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها شهرة وخصوصا أن الكثير من المشاهير يستخدمونها للتواصل مع جمهورهم من خلال التغريدات القصيرة التي لا تتجاوز 280 حرفا.

ومن أبرز إيجابيات تويتر:

سرعة وسهولة الاستخدام.

يمكن استخدام تويتر للتسويق والترويج الشخصي أو العلامة التجارية.

يعد بناء شبكات التواصل في مجال الأعمال واحدة من أبرز ميزات تويتر إذ يمكن التواصل عبرها مع العملاء أو المنافسين.

يمكن استخدام تويتر للحصول على معلومات حصرية بخصوص أي نشاط مفضل لديك.

أما عن سلبيات تويتر فهي كالتالي:

وجود الكثير من المحتوى السلبي كالتعليقات المسيئة أو متصيدو الإنترنت.

تعد القرصنة واحدة من أخطر سلبيات تويتر.

تفرض بعض الحكومات رقابة صارمة على النشر عبر المنصة، مما يجعل للتغريد دون تفكير عواقب وخيمة.

فيسبوك (Facebook)

فيسبوك واحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي وأضخمها حيث إنها تحتوي على عدد كبير من المستخدمين كما أنها مرتبطة بالكثير من مواقع الويب والتطبيقات الخارجية.

من أبرز إيجابيات فيسبوك:

يمكن نشر المعلومات من خلالها بسهولة وسرعة كبيرة، وتتجلى فائدة فيسبوك في الكثير من المجالات كالتعليم والتسويق والأعمال.

البقاء على اتصال دائم مع الجميع في مجتمع فيسبوك الخاص بك.

العثور على أشخاص لديهم نفس الاهتمامات من خلال المنصة.

من أبرز سلبيات فيسبوك:

واجهت منصة فيسبوك العديد من الاتهامات بخصوص مشاكل الخصوصية بها، إذ يمكن بيع معلوماتك لشركات التسويق واستهدافك بالإعلانات، كما يمكن أن تكون سببا للإدمان الإلكتروني والأرق والعزلة، وضعف الترابط الأسري والتواصل الواقعي مع الأصدقاء، كما أن المستخدمين يواجهون خطر التعرض للتنمر عبر الإنترنت أو سرقة المعلومات الشخصية وانتحال الهوية.

لينكد إن (LinkedIn)

من أهم مواقع التواصل الاجتماعي المشهورة في مجال الأعمال إذ يمكن استخدامه كمعرض لأعمالك أو كسيرة ذاتية عنك.

من أبرز ميزات "لينكد إن":

يتيح التعرف على أشخاص محترفين في مجالك والتعلم منهم.

مصدر لأخبار الأعمال.

يبحث لك عن وظائف ذات صلة بمجالك.

منصة تعليمية متكاملة.

يمكن القيام بحملات تسويقية مدفوعة وكسب الكثير من العملاء المحتملين أكثر من غيره من المواقع.

من سلبيات "لينكد إن":

تعتبر ميزاته محدودة جدا بالنسبة للمستخدمين الذين يستعملونه بالمجان.

يكلف الكثير من المال لشراء الميزات والمزايا.

تعتبر الرسائل والإشعارات المزعجة أمرا شائعا فيه.

أقل متعة من باقي وسائل التواصل كونه موجها للأعمال بشكل مباشر.

ريديت (Reddit)

موقع ريديت من أفضل مواقع التواصل الاجتماعي في مجال المناقشات والآراء إذ أنه مقسم لمجموعة من المجتمعات التي يختص كل منها بمجال معين.

من ايجابيات موقع ريديت:

سهل الاستخدام وآمن.

يمكن ترويج منتجاتك عبره بسهولة والتسويق لنفسك.

من أبرز ميزات ريديت تعزيز المناقشة المفتوحة، ويساعدك في البقاء على اطلاع دائم بتطورات اختصاصك لحظة بلحظة.

سلبيات موقع ريديت:

يستنزف وقتك حيث يمكن أن تبقى عليه ساعات دون أن تشعر، وهو غير منظم ومرتب، ومن الممكن أن تتعرض للكثير من التعليقات المسيئة بسبب اختلافات الرأي.

ماستدون (Mastodon)

تعرف ماستدون بمنصة المدونات الصغيرة، ومن أكثر ما يميزها أنها مفتوحة المصدر أي أنها ليست مملوكة لشركة واحدة بل تتم إدارتها من قبل أعضاء المنصة، كما تعتبر بديلا حقيقيا لمنصة تويتر.

من ميزات ماستدون:

لا تحتوي على إعلانات أو خوارزميات ذكاء صناعي مزعجة.

يمكن المشاركة فيها بحسب ترتيب زمني.

يمكن التخصيص وتعيين تفضيلات مناسبة للمستخدم.

تمنح فرصة التعبير والكتابة بما يصل حتى 500 كلمة.

سلبيات ماستدون:

يحتاج المستخدم بعض الوقت للاعتياد على واجهة المنصة.

متابعة الأشخاص صعبة وتتطلب الكثير من الجهد لعدم توفر الكثير من المتابعات المقترحة.

عملية التحقق من الحساب تعتبر أضعف من باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

ديسكورد (Discord)

موقع تواصل اجتماعي مخصص للألعاب حيث يرتبط المستخدمون ببعضهم بدردشات نصية ومرئية وصوتية لتنمية مجتمعات الألعاب.

ميزات ديسكورد:

سهل الاستخدام والتحكم في ميزاته.

منصة مجانية.

يمكن تخصيص المظهر والميزات بحسب رغبات المستخدمين.

سلبيات ديسكورد:

الخصوصية ضعيفة فيه حيث يراقب التطبيق نشاط المستخدمين ويعرضه على الآخرين، ومن الممكن أن يعاني الكثيرون من ضعف جودة الاتصال في المنصة.

تيك توك (Tik Tok)

تيك توك من أكثر المنصات التي نالت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة، إذ تتيح للجميع صناعة المحتوى وتكوين جمهور والتواصل معه.

ميزات تيك توك:

تعتبر تيك توك من أكثر المنصات المسلية في الوقت الحالي، ويمكن تكوين الكثير من الصداقات فيها وتفتح المجال لكل من لديه أفكار إبداعية، كما أنها طريقة جيدة لكسب المال.

سلبيات تيك توك:

تيك توك لا تحترم الخصوصية ولا توجد رقابة بهذا الشأن.

احتمالية التعرض للمتحرشين الجنسيين كبيرة، وتكثر في المنصة التعليقات السلبية.

لا يخضع للرقابة مما يؤدي إلى نشر الكثير من المحتويات التي لا تناسب الآداب العامة.

تليغرام (Telegram)

من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة التي يمكن من خلالها تكوين مجموعات والتواصل مع الأصدقاء والتعرف على أناس جدد، وأهم ما يميز التليغرام هو التخزين السحابي والذي يسمح بحفظ جميع الملفات في حسابك.

ميزات تليغرام:

الاتصال فيه آمن ويحتوي على خوارزميات تشفير ممتازة.

يعتمد تطبيقات مفتوحة المصدر ويمكن لأيٍّ كان استخدامها.

رسائل التدمير الذاتي التي لا يمكن حفظها بأي شكل من الأشكال.

يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على عدة أجهزة في وقت واحد.

سلبيات تليغرام:

يتطلب التسجيل برقم هاتف، فإذا أضعت رقم هاتفك ستخسر حسابك وجميع البيانات، كما أن الخوادم ليست مفتوحة المصدر، ومن الممكن مشاركة البيانات فيه مع جهات حكومية.

ما الذي يحمله المستقبل لوسائل التواصل الاجتماعي؟

من الصعب التنبؤ بأي شيء، ولكن من الممكن قول إن مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون أكثر خصوصية وأقل ضوضاء، عندما تحصل تصفية للمعلومات للتقليل من الأخبار الزائفة.

السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي

على الرغم من الإيجابيات المختلفة والعديدة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فهناك العديد من السلبيات أيضاً مثل أي أداة أخرى.

فنظرا لأن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال جديدة نسبيا من منظور تاريخي، فإن أحد العيوب هو أن المرء لا يعرف دائما من هو الطرف الآخر الذي يتواصل معه على أحد حسابات التواصل الاجتماعي.

حيث يتم إنشاء حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الوهمية بسهولة ويتم تداول المعلومات والبيانات الكاذبة بسهولة دون التحقق، غالبا يتم استخدام هذه الطرق للتطفل على الآخرين، وفي بعض الأحيان يمكن استخدامه كأداة فعالة للتنمر وبعض الأشخاص يقومون بمقارنة أنفسهم بالمستخدمين الآخرين.

أظهرت الأبحاث أنه من الممكن زيادة الشعور بالاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية بسبب وسائل التواصل، إضافة لإمكانية نشر معلومات مضللة لعدد كبير من الناس واستخدامها كأداة للكراهية، ولا يمكن تجاهل أنها تسبب الإدمان للبعض، خاصة لبعض الأشخاص الذين يمتلكون فهما محدودا لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن اتهامات التجسس وانتهاك الخصوصية لبعض هذه المنصات ما زالت عالقة في أذهان المستخدمين بل وأصبحت هذه المنصات تتسابق في جمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين.

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

سمحت وسائل التواصل الاجتماعي بالتبادل الثقافي الجماعي والتواصل بين الثقافات، وأدى ظهور منصات التواصل الاجتماعي إلى دمج الثقافات المختلفة وطرق الاتصال معا، ومزج بين أنماط التفكير الثقافي المختلفة وأنماط التعبير، أيضا أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة التواصل من خلال إدخال أشكال جديدة من اللغة.

وتم تقديم الاختصارات لتقليل الوقت المستغرق للرد على الإنترنت، إضافةً لوجود الوسم -الهاشتاغ- الذي أثر على طريقة تواصل الشباب ومن خلاله يمكن نشر فكر ما على نطاق واسع من المستخدمين خاصة مع إدخاله على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسي تم إنشاء الوسم لتنظيم المعلومات والبحث عنها بسهولة، إضافة لاستخدامه عندما يريد الأشخاص الدفاع عن حركة أو تخزين محتوى أو تغريدات للاستخدام في المستقبل، ويسمح لمستخدمي هذه المنصات الاجتماعية بالمساهمة في مناقشة أفكار معينة باستخدام علامات التصنيف الموجودة.

في حين أن أدوات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن الوصول إليها بسهولة، لكن قواعدها ليست بديهية، حيث إن استخدامها يجب أن يقوم على الصدق والحوار المفتوح فلا بد من التحلي بالأدب والفضيلة عند التعامل مع الآخرين على منصات التواصل.