موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر

نستعرض موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

يأمل إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يقدّم مباراة شبيهة بالشوط الثاني أمام الأهلي المصري في افتتاح المونديال.

متى موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو البرتغالي؟

تقام مباراة إنتر ميامي وبورتو يوم الخميس، الموافق 19 يونيو/حزيران الجاري على ملعب مرسيدس بنز ستايدوم.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثالثة مساء (15:00) بتوقيت ميامي.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد بورتو بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

"إم بي سي مصر" (mbc)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ووصل الفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى 4 مباريات من دون خسارة؛ أمر لم يحصل منذ أبريل/نيسان الماضي.

وستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق بين إنتر ميامي وفريق أوروبي ضمن مباراة رسمية.

ولا يملك الفريق تاريخا جيدا في أتلانتا حيث ملعب مرسيدس بنز ستايدوم، إذ خسر 5 مرات في آخر 7 زيارات (فاز مرة وتعادل مرة).

ويسعى الأوروغوياني لويس سواريز أن يزيد غلّته التهديفية في كأس العالم للأندية حيث سبق أن سجل 5 أهداف.

ويملك إنتر ميامي سجلّا ممتازا في المباريات التي يسجل فيها مهاجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنكليزي السابق، حيث فاز في المباريات الـ15 الأخيرة التي بصم فيها سواريس على هدف على الأقل.

وفي المقابل، اكتفى بورتو البرتغالي بالتعادل السلبي أمام بالميراس البرازيلي الأحد الماضي على ملعب ميتلايف. وأنهى هذا التعادل سلسلة بورتو من ثلاثة انتصارات متتالية.