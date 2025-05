هل يحقق رونالدو رغبة الملاكم المكسيكي ألفاريز؟

يريد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أن يكون برفقة كريستيانو رونالدو في طريقه إلى الحلبة، عندما يواجه ويليام سكول للمنافسة على لقب بطل العالم في الوزن المتوسط الفائق.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض أسبوع الملاكمة لنزال "فاتال فيوري" (Fatal Fury)، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويُعَد النزال -الذي سيقام يوم السبت الثالث من مايو/أيار الجاري- أول دفاع لألفاريز عن ألقابه الأربعة الكبرى (WBC وWBA وIBF وWBO) خارج الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن المنتظر أن يكون رونالدو نجم فريق النصر السعودي حاضرا في النزال بين كانيلو وسكول في الرياض.

وحسب صحيفة "إل يونيفرسال ديبورتيس"، فإن المكسيكي يريد أن يرافقه الأسطورة البرتغالية إلى الحلبة، وكشف كانيلو عن ذلك بنفسه في مقابلة مع الصحيفة.

Tickets are now on sale for the highly anticipated showdown: Fatal Fury – Canelo vs Scull 🥊🔥

🗓️ May 3rd

🕓 The Main Event starts at 6 am KSA time 😎🔥

Get your tickets now👇https://t.co/4pqdW7dcJp#RiyadhSeason pic.twitter.com/widhp9TbK9

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 23, 2025