الهجوم الروسي على أوكرانيا.. قراءة عسكرية

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الأراضي الأوكرانية تحت القصف برا وبحرا وجوا منذ فجر الخميس الماضي. وفي أقل من ثمان وأربعين ساعة، ضيقت القوات الروسية الخناق على أوكرانيا عبر ثلاثة محاور بشكل متزامن، في الجنوب من شبه جزيرة القرم وفي الشمال من بيلاروسيا إلى العاصمة كييف ومن الشرق باتجاه مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد.

عملية عسكرية روسية خاطفة، يشنها ثاني أقوى جيش في العالم، وسط مخاوف من أن يقود الهجوم إلى حرب أوسع وإلى أخطر نزاع في أوروبا منذ عقود. فما مدى صعوبة تصدي كييف للغزو الروسي؟ وما هي أهداف وحدود العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ وهل العالم على أبواب حرب عالمية ثالثة؟

قراءة في الحرب الروسية على أوكرانيا ومآلاتها مع آمال العريسي وضيفها الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمعهد الدوحة للدراسات.