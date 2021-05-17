البث الحي
علوم|أوكرانيا

الوقود النووي في تشيرنوبل يحترق مرة أخرى وتحذيرات من انفجار محتمل

تأمل أوكرانيا في تقديم خطة مفصلة لإزالة خزانات الوقود النووي التي لا تزال مشتعلة في تشيرنوبيل بحلول سبتمبر/ أيلول القادم.

تفاعلات نووية نشطة في قبو لا يمكن الوصول إليه في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية بأوكرانيا (غيتي إيميجز)
تفاعلات نووية نشطة في قبو لا يمكن الوصول إليه في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية بأوكرانيا (غيتي إيميجز)
فكرت المهدي - الجزيرة.نت
17/5/2021

مع دخول أطنان من الوقود النووي في قبو محطة المفاعل النووي تشيرنوبل Chernobyl في أوكرانيا في حالة من التفاعل النشط، لم يتمكن العلماء بعد من رصد أي مؤشرات قد تدل على احتمالية عودتها إلى حالة الخمول مرة أخرى.

وكما أشار تقرير لموقع لايف ساينس Live Science، فقد أفادت تقارير إخبارية عديدة باشتعال النيران الناتجة عن التفاعلات النووية مرة أخرى في قبو لا يمكن الوصول إليه في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

ارتفاع ثابت في عدد النيوترونات في غرفة تحت الأرض تسمى 305/2 في مفاعل تشيرنوبل (غيتي إيميجز)

تفاعلات انشطارية جديدة

وقد اكتشف الباحثون الذين يراقبون المفاعل -الذي انفجر بشكل كارثي عام 1986- ارتفاعا ثابتا في عدد النيوترونات في غرفة تحت الأرض تسمى 305/2.

وهي غرفة مليئة بالركام الثقيل، تخفي خليطا مشعا من اليورانيوم والزركونيوم والغرافيت والرمل الذي يتسرب إلى قبو المحطة كالحمم البركانية قبل أن يتصلب في تشكيلات أخرى. ويشير ارتفاع مستويات النيوترونات تلك إلى أن هذه المركبات الخاملة تمر بتفاعلات انشطارية جديدة.

وقد صرح نيل هيات، كيميائي المواد النووية في جامعة شيفيلد The University of Sheffield في المملكة المتحدة، لمجلة ساينس Science أن هذه النفايات تحترق باستمرار إلا ان وتيرة احتراقها هذه يمكن أن تؤدي إلى حدوث انفجار آخر.

ويرى ماكسيم سافيليف، باحث أول في معهد مشكلات الأمان في الطاقة النووية The Institute of Safety Problems of Nuclear Power Plants (ISPNPP) في كييف بأوكرانيا، أن هذا الانفجار المحتمل لن يكون مدمرا مثل الانفجار الذي وقع عام 1986 الذي أدى إلى مقتل الآلاف وإطلاق سحابة مشعة فوق أوروبا.

وفي حال اشتعال المادة النووية مرة أخرى، فسيتم احتواء الانفجار إلى حد كبير داخل قفص من الخرسانة المسلحة التي تم بناؤها بعد عام واحد من الحادث حول مفاعل الوحدة الرابعة المدمر.

ويرى سافيليف أن حدوث الانفجار المحتمل سيملأ المنطقة بالحطام الثقيل والغبار المشع، وسيكون من الصعب جدا إزالته في فترة زمنية وجيزة.

الانفجار المحتمل لن يكون مدمرا مثل الانفجار الذي وقع عام 1986 (غيتي إيميجز)

يمكن للروبوتات أن تساعد

وصرح سافيليف أيضا بأن مستويات النيوترونات كانت ترتفع بشكل مطرد في الغرفة 305/2 لمدة 4 سنوات، ويمكن أن تستمر في الارتفاع لعدة سنوات أخرى دون وقوع حوادث.

ومن الممكن أن تتلاشى من تلقاء نفسها في ذلك الوقت. ولكن سيكون الأمر مقلقا إذا استمرت مستويات النيوترونات في الارتفاع على هذه الوتيرة، ولابد عندها من تدخل العلماء لإيجاد حلول عاجلة وآمنة.

وأضاف أنه يتوجب على مديري محطات المفاعلات النووية معرفة كيفية الوصول إلى أطنان من المواد المشعة المدفونة تحت طبقات الغرفة السميكة من الحطام الخرساني.

الروبوتات المقاومة للإشعاع قد تكون قادرة على تركيب قضبان ماصة للنيوترونات في غرفة القبو (غيتي إيميجز)

بطبيعة الحال لا يمكن للبشر تحمل مستويات الإشعاع العالية جدا، إلا أن الروبوتات المقاومة للإشعاع قد تكون قادرة على الحفر في الأنقاض وتركيب قضبان تحكم ممتصة للنيوترونات في غرفة القبو.

ووفق ما أوردته مجلة ساينس، تأمل أوكرانيا في تقديم خطة مفصلة لإزالة خزانات الوقود النووي التي لا تزال مشتعلة في تشيرنوبل بحلول سبتمبر/أيلول القادم.

المصدر : لايف ساينس

حول هذه القصة

المزيد من علوم

هل توجد حافة للكون؟ وما الذي يقع خارج حدوده؟

هل الكون يشبه الكرة ومنحنٍ على نفسه بحيث إذا سافرت في اتجاه ما فسوف تعود إلى نقطة البداية (يوريك ألرت)

بعد الدكتوراه.. المغربية نزهة مجاد تتألق في علوم البحار والاقتصاد الأزرق بإيطاليا

الباحثة نزهة مجاد أثناء رحلة بحرية لها بألمانيا (الجزيرة)

السر في قاعه.. هل نسمّه المحيط الأحمر بدلا من البحر الأحمر؟

يفصل البحر الأحمر بين قارة أفريقيا والجزيرة العربية (مرصد الأرض- ناسا)

تقنيات احتجاز الكربون فاشلة.. فلماذا يضغط لوبي النفط والغاز لاستمرارها؟

تقترح شركات النفط والغاز تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، وهو حل غير مثالي (غيتي)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)

نتنياهو تراجع عن الاحتفال بالنصر.. الاحتلال يقصف غزة بقذائف فسفورية وصواريخ المقاومة تصيب إسرائيليين

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)

طيار إسرائيلي مستقيل: الجيش منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب

الطيار الإسرائيلي السابق يوناتان شابيرا (مواقع التواصل)

جيروزاليم بوست تتساءل: كم تكلف صواريخ حماس؟

رشقات من صواريخ المقاومة الفلسطينية باتجاه إسرائيل (الفرنسية)