الأردن نموذجا.. تأخر عربي وتحديات تحدق بالإذاعات المجتمعية بيوم لإذاعة العالمي

من الإنترنت إلى الهواء

"إنها أول إذاعة مجتمعية عربية"، هكذا وصفت مديرة "راديو البلد" عطاف الروضان تجربتهم التي بدأت عام 2001 عبر الإنترنت على يد الإعلامي داوود كتاب الذي نقل التجربة الغربية للعرب عن طريق تدريب عدد من الشبان والفتيات ممن لا يمتلكون أي خلفية إعلامية، ليتمكنوا من التعامل مع المفهوم الإعلامي وطرق إيصال رسالتهم.عمل المتدربون داخل مكتب صغير يحتوي على إستوديو مع غرفة تحرير، غير أنه في عام 2005 سمح القانون الأردني للشركات الخاصة بتملك إذاعات، و"هنا واجهنا العقبات، إذ يجب أن تكون الشركة خاصة وليست مؤسسة مجتمع مدني، ونحن لسنا شركة".

وقالت الروضان للجزيرة نت إن راديو البلد -عمان نت سابقا- تحول في 2005 من الإنترنت للبث عبر أف أم، تحت ظل شبكة غير ربحية، وأسهمت بتأسيس العديد من الإذاعات العربية المجتمعية.



وفي سياق حديثها، أكدت الروضان عدم وجود ترخيص يمنح للإذاعات المجتمعية في الأردن، إذ إن الإعلام مملوك إما للحكومة أو للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن "النصف منا عرف كإعلام مجتمعي ونرخص على أساس أننا خاص".

في حين ينص قانون المرئي والمسموع بالأردن على عدم الإقرار بحق منظمات المجتمع المدني امتلاك وسائل إعلام خاصة بها، ويشترط أن تكون مالكة الوسيلة شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، مما يفقدها طابعها المجتمعي، فالشركة مملوكة بالكامل لأفراد يحق لهم التصرف برأسمالها ومقتنياتها.