إيران تطلق عدة صواريخ وإسرائيل تطالب سكان قرب منشآت نووية بالإخلاء

قالت الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الخميس، إنها رصدت عدة صواريخ أطلقت من إيران وإن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات، في حين، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قريتين واقعتين قرب منشآت نووية، الإخلاء معلنا ضربات وشيكة.

وأوضحت الجبهة الداخلية أن صفارات الإنذار دوت في بلدات عدة بالجليل شمالي إسرائيل تحذيرا من تسلل مسيرات، ودعت الإسرائيليين إلى الدخول إلى الملاجئ.

في المقابل، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان وعمال وأي شخص في قريتي أراك وخنداب الإيرانيتين الواقعتين قرب منشآت نووي الإخلاء بشكل عاجل قبل أن تضرب منشآت عسكرية.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار وتفعيل الدفاعات الجوية في كرج، غربي طهران.