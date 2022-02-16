نصر الله: حزب الله بدأ بتصنيع الطائرات المسيرة في لبنان منذ مدة

كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن أن الحزب بدأ منذ مدة طويلة تصنيع الطائرات المسيرة في لبنان، موضحا أنه أصبحت لديه قدرة على تحويل صواريخه الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وأنه بدأ بذلك منذ سنوات.

جاء ذلك في كلمة لنصر الله في مهرجان بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء.

وتحدث نصر الله عن فشل ما تسميها إسرائيل المعركة بين الحروب، قائلا إن "العدو يعرف أنه يصل إلى المقاومة سلاح نوعي من إيران، لذلك يحاول إيقاف ذلك من خلال القصف في سوريا".

وقال إن إسرائيل على طريق الزوال، والمسألة مسألة وقت ليس أكثر، وإن مستقبل المنطقة مستقبل مختلف عما يبني عليه الآخرون حساباتهم، وإن الدول المطبّعة التي ترسل أموالها إلى إسرائيل تخدم العدو وتحاول أن تضخ الحياة فيه.

وأوضح أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل في مرحلة القوس الانحداري، وأن التطبيع هو طلب للمساعدة في منح إسرائيل وقتا.

ويمتلك الحزب ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، فيما تقول الجماعة إنه مكرس حصرا للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل التي تحتل مناطق جنوبي البلاد.

وتخشى إسرائيل أن يتمكن الحزب في حرب مستقبلية من استخدام صواريخ دقيقة التوجيه لضرب أجزاء من بنيتها التحتية، مثل الموانئ أو محطات الطاقة.

ونشرت تل أبيب الأسبوع الماضي أسماء 3 شركات لبنانية اتهمتها بتوريد مواد لمشروع حزب الله الصاروخي الدقيق التوجيه، في خطوة تهدف إلى إحداث ضغوط اقتصادية دولية عليها.