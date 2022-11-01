الخامسة في 4 سنوات.. بدء عملية التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

بدأ اليوم الثلاثاء نحو 6.7 ملايين إسرائيلي التصويت في انتخابات الكنيست الخامسة في أقل من 4 سنوات، حيث يسعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة.

وتتزامن انتخابات الكنيست في إسرائيل مع تصاعد حدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، وسط تحذيرات محللين إسرائيليين من مخاوف اندلاع انتفاضة ثالثة، إذ فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقرر الاحتلال تعزيز الإجراءات الأمنية اليوم، ونشر أكثر من 18 ألف شرطي.

وانطلقت عملية الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا لتستمر حتى العاشرة ليلا، ثم تبدأ عملية فرز أصوات الناخبين، وسط توقعات بأن تكون نسبة المشاركة في العملية الانتخابية متدنية هذه المرة، إذ تتنافس 40 قائمة انتخابية على مقاعد الكنيست.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة -التي نشرت الأسبوع الماضي- أن نتنياهو لن يتمكن من الحصول على 61 مقعدا مطلوبة للأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مما يفتح الباب لمفاوضات ونقاشات قد تستمر أسابيع لتشكيل ائتلاف حاكم ولا تستبعد احتمال انتخابات جديدة.

وسعى نتنياهو خلال حملته الانتخابية إلى إيصال رسالة مفادها أن التحالف الذي أطاح به العام الماضي والذي ضم حزبا عربيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل كان "خطيرا" على الدولة.