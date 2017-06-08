طعام وصيام.. الشعيرية المنزلية التركية

تضفي الشعيرية المنزلية لذة على موائد سحور الأتراك الذين يفضلون تناولها كي تمنعهم من الإحساس بالجوع وتعينهم أثناء الصيام.

وتحظى الشعيرية التي تعدها النساء في منطقة الأناضول التركية بأهمية كبيرة في شهر رمضان ، لكونها تستخدم في إعداد وصفات عدة مثل "حساء الشعيرية"، و"معكرونة الشعيرية" التي تعد من أفضل المأكولات على موائد السحور.

والشعيرية هي مصدر للكربوهيدرات، وعبر إضافة الخضار واللحوم إليها عند طهيها تصبح وجبة غذائية متوازنة وصحية.

وفي حديثها للأناضول، أوضحت هاجر يلماز (55 عاما)، التي تمتلك مع 4 صديقات مخبزا لصناعة الفطائر والمعجنات، أنهن يركزن على إعداد الشعيرية خلال الشهر الفضيل، بسبب كثرة استهلاكها.

وعزت يلماز سبب زيادة الطلب على الشعيرية إلى "أنها تجعل الصائم لا يشعر بالجوع".

وتحضر الشعيرية المنزلية عبر إعداد عجين يضم البيض والملح والدقيق، ثم يمد العجين ويقطع ويجفف، وبعدها تكون جاهزة للطهي.