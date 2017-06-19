طعام وصيام.. مطبخ شانلي أورفا التركية

وتعد اللحوم مصدرا ممتازا للبروتين الحيواني والحديد، كما تحتوي على نسبة من الدهون بحسب نوع اللحم، وينصح بالاعتدال فيها خاصة لمرضى ارتفاع الكولسترول.

ومن بين الأطعمة التي تقدم للضيوف في الولاية "بوراني" الذي يتشكل من خلط اللحم واللوف والحمص والبرغل، بالإضافة إلى خضروات مختلفة والثوم.

ومن أكثر الأطعمة التي يفضلها سكان الولاية: كباب الكبد وصفائح اللحم والكبة المحشية وأنواع الكباب التي يستخدم فيها الباذنجان والبندورة، والأطعمة المطبوخة في صواني الفرن.

كما تشمل الأطعمة سلطة "بوستانة" التي يتم إعدادها من الخضروات و"اللَبَني" الذي يتكون من خلط البرغل مع لبن عيران، مما يجعله مصدرا للكالسيوم.

من جهة ثانية يعتبر شراب العرقسوس أهم مشروب مفضل لتبريد الجسم من درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة.