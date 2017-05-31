طعام وصيام.. تكا اللحم

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لتكا اللحم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.

وتشمل المكونات:

– كوبين من مكعبات اللحم.

– نصف ملعقة شاي ثوم مهروس.

– ربع كوب لبن خالي الدسم.

– ملعقتا طعام عصير ليمون.

– نصف ملعقة شاي بهار مشكل.

– ملح (حسب الرغبة).

الطريقة:

– تخلط جميع المقادير عدا اللحم مع بعضها حتى تتكون صلصة متجانسة ثم تسكب على اللحم وتترك بالثلاجة لمدة ساعتين.

-يوضع اللحم في سيخ الشواء مع مكعبات البصل والفلفل وتدهن بقليل من الزيت ثم تشوى على الفحم أو الشواية الكهربائية حتى تنضج.

-تقدم ساخنة.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على 112 سعرا حراريا.