طعام وصيام.. تكا اللحم
آخر تحديث: 26/2/202305:51 PM (مكة المكرمة)
نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لتكا اللحم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.
وتشمل المكونات:
– كوبين من مكعبات اللحم.
– نصف ملعقة شاي ثوم مهروس.
– ربع كوب لبن خالي الدسم.
– ملعقتا طعام عصير ليمون.
– نصف ملعقة شاي بهار مشكل.
– ملح (حسب الرغبة).
الطريقة:
– تخلط جميع المقادير عدا اللحم مع بعضها حتى تتكون صلصة متجانسة ثم تسكب على اللحم وتترك بالثلاجة لمدة ساعتين.
-يوضع اللحم في سيخ الشواء مع مكعبات البصل والفلفل وتدهن بقليل من الزيت ثم تشوى على الفحم أو الشواية الكهربائية حتى تنضج.
-تقدم ساخنة.
ويحتوي مئة غرام من الطبق على 112 سعرا حراريا.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي