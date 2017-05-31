طب وصحة|قطر

طعام وصيام.. تكا اللحم

LONDON - FEBRUARY 13: In this photo illustration a plate of Chicken Tikka Masala is displayed in a curry restaurant in Brick Lane on February 13, 2008 in London. Curry restaurants are struggling to fill vacancies after the Home Office refused the IAS recommendations to lift the employment ban on Bangladeshi workers. Jobs that have been traditionally given to migrant Bangladeshis are currently being given to Eastern Europeans. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)
يمكن تناول التكا مع الأرز (غيتي)
آخر تحديث: 26/2/202305:51 PM (مكة المكرمة)

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لتكا اللحم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.

وتشمل المكونات:

– كوبين من مكعبات اللحم.
– نصف ملعقة شاي ثوم مهروس.
– ربع كوب لبن خالي الدسم.
– ملعقتا طعام عصير ليمون.
– نصف ملعقة شاي بهار مشكل.
– ملح (حسب الرغبة).

الطريقة:
– تخلط جميع المقادير عدا اللحم مع بعضها حتى تتكون صلصة متجانسة ثم تسكب على اللحم وتترك بالثلاجة لمدة ساعتين.
-يوضع اللحم في سيخ الشواء مع مكعبات البصل والفلفل وتدهن بقليل من الزيت ثم تشوى على الفحم أو الشواية الكهربائية حتى تنضج.
-تقدم ساخنة.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على 112 سعرا حراريا.

‪وصفة لحم تكا من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فيسبوك‬ وصفة لحم تكا من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فيسبوك
‪وصفة لحم تكا من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فيسبوك‬ وصفة لحم تكا من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في فيسبوك

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي