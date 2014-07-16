طعام وصيام.. البطيخ

يشتهر باعة البطيخ في بعض مناطق العالم العربي بمقولة "عالسكين يا بطيخ"، في إشارة إلى أن البائع متأكد من احمرار لُبِّ بطيخه، وبالتالي هو مستعد لقطع أي بطيخة للزبون على ضمانته بأنها حمراء اللون. وإضافة إلى طعمه الشهي، يعتبر البطيخ مصدرا لفيتامين"أ" وفيتامين "ج"، ولذلك عليك أن تجعله رفيقا لك في شهر رمضان.

وإذا كنت قد سئمت شرب الماء والنصائح التي تخبرك بتناوله حتى لا تشعر بالعطش، فالبطيخ خيار مائي جيد، إذ يشكل الماء 90% من وزنه، ولهذا فأنت عندما تأكله فكأنك تشرب ماء، وهذا يعني أنه يشكل على السحور مصدرا ممتازا للسوائل، أما على الإفطار فهو يطفئ العطش.

والبطيخ ذو سعرات حرارية قليلة، إذ يحتوي الكوب المقطع منه على قرابة 45 سعرا حراريا، ولذلك فهو رفيق مثالي لك في رحلتك لضبط وزنك أو تخفيضه، وهو خال من الدهون والكولسترول والصوديوم.