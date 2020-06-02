صفقة تاريخية.. قطر للبترول تطلب شراء 100 سفينة من كوريا الجنوبية

قال محللون اليوم الثلاثاء إن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية تلقت دعما في ظل أوضاع تتزايد صعوبةً في السوق من طلبية لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال بقيمة 19 مليار دولار من قطر البترول، بحسب ما ذكرت رويترز.

ووقعت قطر للبترول، التي تديرها الدولة، اتفاقات مع ثلاث شركات كبرى لبناء السفن يوم الاثنين لشراء أكثر من مئة سفينة حتى عام 2027، وهي أكبر طلبية على الإطلاق لسفن الغاز الطبيعي المسال.

وأفاد المحللون بأنه في وقت يلوح فيه التراجع الحاد للسوق في الأفق، فإن الطلبيات جاءت في وقت مناسب لـ"دايو" لبناء السفن والهندسة البحرية و"هيونداي" للصناعات الثقيلة القابضة و"سامسونغ" للصناعات الثقيلة.

وقال لي دونغ هيون المحلل لدى دايشين سيكيوريتيز إن الشركات "كانت قلقة إزاء نجاتها العام المقبل إذا لم تفز بهذه الصفقة القطرية".

من جهته، قال سول كافونيتش المحلل في كريدي سويس "هذه أكبر طلبية لسفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. لم نر طلبية لمثل هذا العدد من السفن في عام واحد، علاوة على أنها من مشتر واحد".

ويعاني القطاع من تراجع في نشاط بناء السفن لمدة مطولة، مما أدى إلى خسائر ضخمة وخفض للوظائف وإنقاذ مالي من الحكومة.

وأفاد لي دونغ بأن توقعات السوق تشير إلى انخفاض بنسبة 30% في الطلبيات هذا العام مقارنة مع العام السابق.

بدوره قال بارك مون هيون المحلل لدى هانا فايننشال إنفستمنت، إن الصفقة قد تمثل "فرصة لشركات بناء السفن الكورية الجنوبية لتجاوز انتكاسات واجهتها، والتركيز على ما تبرع فيه".

الكعبي: قطر للبترول حجزت 60% من السعة العالمية لبناء ناقلات الغاز المسال حتى 2027

التزام قطري

وقالت شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة إنها تتوقع توقيع صفقات بداية من العام الجاري وحتى 2024، وتتنبأ بأثر إيجابي للطلبيات من جانب شركات الشحن البحري التي تدرس طلب شراء سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وقبيل توقيع الاتفاقيات أمس الاثنين أكد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، أن توقيع الاتفاقيات يؤكد التزام بلده بخطط مشاريع توسعة حقل الشمال حتى في ظل هذه الأوقات الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم.

وقال "نمضي قدما في تنفيذ مشاريع توسعة حقل الشمال لرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا اليوم إلى 110 ملايين طن سنويا في العام 2025، وإلى 126 مليون طن سنويا في العام 2027، وذلك لضمان إمداد موثوق به لطاقة نظيفة إضافية للعالم".

وأوضح الوزير القطري أنه من خلال إبرام هذه الاتفاقيات الهامة، تكون قطر للبترول قد حجزت حوالي 60% من السعة العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام 2027 لتلبية متطلبات أسطولها المستقبلي من هذا النوع من الناقلات.

وكانت قطر للبترول وقعت في أبريل/نيسان الماضي اتفاقية مع مجموعة هودونغ زونغوا لبناء السفن المحدودة لحجز سعة لبناء عدد من الناقلات في الصين بقيمة تربو عن ثلاثة مليارات دولار.