خبر سار لمحبي "ذا أوفيس": بدء عرض مسلسل "ذا بيبر" في سبتمبر بوجود أوسكار مارتينيز

تستعد منصة "بيكوك" الأميركية في سبتمبر/أيلول 2025 لإطلاق مسلسلها الكوميدي الجديد "ذا بيبر" (The Paper) -المشتق من المسلسل الشهير "ذا أوفيس" (The Office)- والذي يُقدَّم بأسلوب وثائقي ساخر مشابه لكن في بيئة عمل جديدة كليا: صحيفة يومية تقليدية.

المسلسل من تأليف غريغ دانيلز مبتكر النسخة الأميركية من "ذا أوفيس" ومايكل كومان كاتب "ناثان فور يو" (Nathan for You). ويشارك في إنتاجه التنفيذي أيضا ريكي جيرفيه وستيفن ميرشانت مبتكرا النسخة البريطانية الأصلية.

وتدور أحداث "ذا بيبر" في مدينة توليدو بولاية أوهايو، حيث يعود طاقم التصوير الوثائقي -الذي تابع موظفي شركة "دندر ميفلين" في "ذا أوفيس"- للبحث عن قصة جديدة، ليقوده المسار نحو صحيفة عريقة متعثرة تُدعى "ذا تروث تيلير" (The Truth Teller) وناشرها المتحمّس الساعي لإحيائها.

ويضم طاقم المسلسل دومينال غليسون، الذي يؤدي دور الموظف المثالي الجديد، وسابرينا إمباتشاتوري كمحرّرة تنفيذية، بالإضافة إلى تشيلسي فراي، وميلفن غريغ، وجبيميسولا إيكوميليو، وأليكس إيدلمان، ورامونا يونغ، وتيم كي.

أما المفاجأة لعشاق "ذا أوفيس" فتكمن بظهور أوسكار نونيز مجددا بدور "أوسكار مارتينيز" المحاسب السابق في "دندر ميفلين" والذي يعمل الآن في الصحيفة، ويُظهر امتعاضا من عودة الطاقم الوثائقي إلى حياته.

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وعلى غرار "ذا أوفيس" يعتمد "ذا بيبر" على الأسلوب الوثائقي الزائف (mockumentary) ويُصوَّر بكاميرا واحدة، مما يمنح المشاهد إحساسا بالواقعية الكوميدية. أما عن السياق الجديد، فهو انتقال من بيئة شركة ورقية إلى مشهد الصحافة المحلية، حيث تطرح السلسلة تساؤلات غير مباشرة عن مكانة الصحف في العصر الرقمي.

يُذكر أن النسخة الأميركية من مسلسل "ذا أوفيس" عُرضت على شبكة "إن بي سي" بين عامي 2005 و2013، ونالت شعبية متجددة خلال فترة الجائحة حين أُعيد بثه على "نتفليكس". ويُعد من أبرز الأعمال الكوميدية بالعقدين الماضيين.