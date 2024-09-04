محاكمة طبيب و"ملكة الكيتامين" للتورط في وفاة نجم "فريندز" ماثيو بيري

حكمت قاضية بأن تواجه امرأة يطلق عليها لقب "ملكة الكيتامين" وطبيب محاكمة في مارس/آذار 2025، لتورطهما في وفاة نجم مسلسل "فريندز" (Friends) الشهير الممثل ماثيو بيري.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" -اليوم الأربعاء- بأن الشخصين من بين خمسة أفادت تقارير بأنهم استغلوا الممثل الأميركي بعد أن عاد إلى الإدمان الخريف الماضي.

وكان بيري يبحث عن علاج للاكتئاب والقلق عندما صار مدمن "الكيتامين" عن طريق الحقن في الوريد، فلجأ إلى الأطباء.

ولقي بيري حتفه بسبب "الآثار الحادة للكيتامين" في 28 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 54 عاما.

وتشير الادعاءات إلى أن الطبيب سلفادور بلاسينسيا من سانتا مونيكا لجأ إلى مساعد بيري المقيم معه لإعطاء جرعات الكيتامين للممثل خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مقابل مبلغ 55 ألف دولار.

ومن المقرر أن يواجه المحاكمة في الرابع من مارس/آذار من العام المقبل، بحسب ما حكمت به قاضية المحكمة في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء البريطانية.

ومن المقرر أن يمثل بلاسينسيا أمام المحكمة إلى جانب جاسفين سانغا (تاجرة مخدرات مزعومة أطلقت عليها السلطات اسم ملكة الكيتامين) التي تردد أنها باعت المخدر إلى بيري مقابل 11 ألف دولار.