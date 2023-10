وفاة ماثيو بيري بطل "فريندز" غرقا في منزله

توفي قبل ساعات الممثل الأميركي ماثيو بيري، أحد أبطال المسلسل الكوميدي الشهير "فريندز"، عن عمر ناهز 54 عاما، وقد أعرب زملاء مهنته وجمهوره عن عمق حزنهم وتأثرهم برحيله.

ووفقا لوسائل الإعلام ونقلا عن الشرطة، فقد عُثر على بيري غارقا في حوض الاستحمام في منزله بلوس أنجلوس، وأشارت التحقيقات الأولية إلى عدم العثور على أي مواد مخدرة في مكان الحادث، مما يُوحي بأن الوفاة -على الأغلب- نتيجة الإصابة بسكتة قلبية.

وكان مساعد بيري الشخصي اتصل بالشرطة حين وجده غارقا ولم يستجب لمحاولات الإفاقة، وحسب رواية المساعد فإن بيري عاد إلى المنزل بعد ممارسة لعبة الريشة الطائرة طوال ساعتين صباح أمس السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن ثمّ أرسله في مهمة ما خارج المنزل قبل أن يعود المساعد ويكتشف الوفاة.

