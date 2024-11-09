تفاصيل استهداف إسرائيل مواقع بإدلب للمرة الأولى

إدلب – قصفت طائرات إسرائيلية مواقع عدة في ريفي إدلب وحلب شمالي غربي سوريا، مما أسفر عن مقتل وجرح نحو 20 عنصرا من القوات الإيرانية وحزب الله والنظام السوري، وتدمير مقرات تتمركز فيها هذه القوات في مدينة سراقب شرق إدلب، ومستودعات أسلحة في البحوث العلمية قرب معامل الدفاع بريف حلب الجنوبي.

وقال الراصد العسكري أبو صطيف خطاب، العامل في رصد حركات الطيران لدى فصائل المعارضة السورية، للجزيرة نت إن الطائرات الإسرائيلية تقصف للمرة الأولى مواقع تتمركز فيها قوات الحرس الثوري ومجموعات إيرانية أخرى وعناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله وقوات من الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري في سراقب.

وأشار إلى أن القصف استهدف أيضا مقرا يضم فريقا من الحرس الثوري يعمل على الطائرات المُسيرة في الطرف الجنوبي من منطقة الصناعة بالحي الشرقي من سراقب، إضافة إلى استهداف مركز تصنيع وتطوير هذه الطائرات في مركز البحوث العلمية قرب معامل الدفاع بريف حلب الشرقي.

خرق الأجواء

من جهته، أفاد الراصد الميداني "أبو أمين"، العامل في مجال الرصد العسكري، للجزيرة نت بأن القصف استهدف كذلك مواقع عسكرية في نقطتي المصرف الزراعي ومركز الأعلاف الواقعة في منطقة الصناعة، إلى جانب تجمع عسكري في تل الرمان جنوب المدينة وتمركز آخر على طريق كفرعميم-سراقب.

ووفقا له، أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 7 أشخاص وجرح 15 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الأبنية وآليات عسكرية في المواقع المستهدفة في مدينة سراقب.

وأضاف أبو أمين أن الطائرات الإسرائيلية دخلت الأجواء السورية من جهة الأردن حتى منطقة "التنف" شرقي سوريا، ثم اخترقت أجواء البادية السورية، وقصفت -في أربع غارات جوية- مركزا لتطوير صناعة الطائرات المسيرة نوع "إم بي في" (MPV) في البحوث العلمية قرب معامل الدفاع جنوبي شرقي البلاد.

من ناحيته، أكد الراصد خطاب أنه قبيل القصف على ريف إدلب اخترقت طائرة مسيرة إسرائيلية -في منتصف الليل ولأول مرة- الحدود السورية اللبنانية من بوابة حمص، ودخلت أجواء حماة ثم إدلب، ووصلت إلى ريف حلب، ثم عادت من أجواء محردة بريف حماة إلى لبنان.

موقع مهم

وأشار الراصد خطاب إلى أن طائرات الاحتلال قصفت -قبلها بساعات قليلة- موقعا مهما لقوات النظام السوري في "تلة قليب"، الذي يرتفع عن سطح البحر 1668 كيلومترا قرب بلدة "الكفر" جنوب السويداء.

وأوضح أن الموقع يحتوي على كتيبة "حرب إلكترون" التي تتبع الفوج التاسع، وهو فوج سطع إستراتيجي عبارة عن 3 كتائب، مهمته معرفة نوع الطائرة استنادا للرادار الصيني من نوع "جاي واي 27" ( JY-27) الذي يحدد نوع الطائرات وارتفاعها واتجاهها، ويكشف دخول الطائرات الإسرائيلية للأجواء السورية.

وأعلن موقع وزارة الدفاع السورية أنه "بتمام منتصف الليل و45 دقيقة، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب، مما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".