مستخدمو تيك توك: الأخبار هنا أبسط وأسهل وأسرع
ناقشت صحيفة أتلانتك الأميركية تزايد الإقبال على تطبيق “تيك توك” من أجل الحصول على المحتوى الإخباري، في وقت يطوّع فيه بعض المؤثرين المهتمين بالأحداث الجارية خوارزمية التطبيق الصيني لإعادة نشر الأخبار.
ناقشت صحيفة أتلانتك الأميركية تزايد الإقبال على تطبيق “تيك توك” من أجل الحصول على المحتوى الإخباري، في وقت يطوّع فيه بعض المؤثرين المهتمين بالأحداث الجارية خوارزمية التطبيق الصيني لإعادة نشر الأخبار.
عيّنت الحكومة البريطانية الصحفي ديفيد دينسمور المحرر السابق بصحيفة “ذا صن” في منصب رئيس الاتصالات، رغم المخاوف بشأن خدمته الطويلة بمنصب رفيع في شركة “نيوز يو كيه”.
في خطوة أثارت انتقادات واسعة، منعت السلطات الإسرائيلية القوات الجوية المشاركة في عمليات إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة من السماح للصحفيين بتوثيق مشاهد الدمار الكبير الذي خلفته الحرب.
رغم تمتعه بإمكانية الوصول إلى أقوى شبكة لجمع المعلومات في العالم، يحرص الرئيس الأميركي على استقاء معلوماته مما يشاهده عبر التلفزيون، وهو ما ساعده في تغيير موقفه إزاء سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة.
في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مصير ملفات التحقيق بقضية الملياردير جيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، نشرت صحيفة واشنطن بوست نتائج استطلاع كشف عن مؤشرات على اهتمام شعبي واسع بالقضية.
بلد حبيس، صورة نمطية لا تكاد تتغير، بندقية في يد طفل، امرأة منتقبة تبكي خلف جدار مهدّم، ومقاتلون على قمم الجبال، هل هذه هي الصورة الكاملة؟ وهل نَقل الإعلام فعلا أفغانستان كما هي؟
أعلن موقع ديدلاين، أن أنجالي كابور، مديرة الشراكات الإعلامية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة ميتا ستنتقل إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي نيوز” لإدارة الذكاء الاصطناعي والابتكار.
تبحث شبكة “نتفليكس” عن مدير تنفيذي لقيادة جهودها في مجال الفودكسات (البودكاست المرئي)، سعيا إلى اللحاق بـ”يوتيوب” التي تتصدّر عملاقًا في هذا المجال.
عاد مراسل قناة الجزيرة في باريس محمد البقالي إلى مطار شارل ديغول، بعد أن أبعدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إثر اعتقاله ضمن طاقم السفينة “حنظلة” التي أبحرت في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة.
قالت نيويورك تايمز إن مؤسسات صحفية عالمية حثت إسرائيل على رفع القيود عن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكذلك عن حركة الصحفيين من وإلى القطاع المحاصر في ظل تفاقم أزمة الجوع.
في المقال التالي يتطرق الكاتب صهيب الفلاحي إلى التغييرات التي أدخلها الذكاء الاصطناعي على سير العمل في غرف الأخبار، ويتوقف عند مهارة هندسة الأوامر التي يحتاجها الصحفي بشدة.