بلد حبيس، صورة نمطية لا تكاد تتغير، بندقية في يد طفل، امرأة منتقبة تبكي خلف جدار مهدّم، ومقاتلون على قمم الجبال، هل هذه هي الصورة الكاملة؟ وهل نَقل الإعلام فعلا أفغانستان كما هي؟