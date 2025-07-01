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ما مصدر المعلومات الذي يثق به ترامب وبه غير موقفه من تجويع غزة؟

رغم تمتعه بإمكانية الوصول إلى أقوى شبكة لجمع المعلومات في العالم، يحرص الرئيس الأميركي على استقاء معلوماته مما يشاهده عبر التلفزيون، وهو ما ساعده في تغيير موقفه إزاء سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة.

Published On 31/7/2025
In this image provided by The White House, President Donald Trump and Secretary of State Marco Rubio watch Speaker of the House Mike Johnson on television in the Outer Oval Office of the White House in Washington, after the House passed the "Big Beautiful Bill," Thursday, July 3, 2025.

واشنطن بوست تسأل جمهورها عن قضية إبستين ودور ترامب

في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مصير ملفات التحقيق بقضية الملياردير جيفري إبستين المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، نشرت صحيفة واشنطن بوست نتائج استطلاع كشف عن مؤشرات على اهتمام شعبي واسع بالقضية.

Published On 30/7/2025
إبستين في اليمين قرب ترامب في صورة تعود لعام 1992 @krassenstein

أفغانستان المجني عليها في الإعلام

بلد حبيس، صورة نمطية لا تكاد تتغير، بندقية في يد طفل، امرأة منتقبة تبكي خلف جدار مهدّم، ومقاتلون على قمم الجبال، هل هذه هي الصورة الكاملة؟ وهل نَقل الإعلام فعلا أفغانستان كما هي؟

Published On 30/7/2025
397226 12: A television cameraman films US air strikes against Taliban positions November 11, 2001 from a rooftop on the rebel Northern Front sides of the lines, 40 miles north of Kabul. Rebel territory in Afghanistan has been inundated with journalists since the 11 Sept terror strikes against America. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)

هندسة الأوامر في قلب غرف الأخبار

في المقال التالي يتطرق الكاتب صهيب الفلاحي إلى التغييرات التي أدخلها الذكاء الاصطناعي على سير العمل في غرف الأخبار، ويتوقف عند مهارة هندسة الأوامر التي يحتاجها الصحفي بشدة.

Published On 28/7/2025
مؤتمر الجزيرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام.
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