بدء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

بدأ الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين أطلقت قواته قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين خلال استقبالهم الأسرى.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر غربي رام الله بالضفة الغربية، عقب الإفراج عن عدد من الأسرى، وفقا لما أفادت به مصادر للجزيرة.

#صورة تظهر الأسير القيادي في حركة شهداء الأقصى زكريا الزبيدي في حافلة الأسرى المطلق سراحهم ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/bAjLlEGJPZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2025

وفي وقت سابق، غادرت حافلتان تنقلان أسرى فلسطينيين من سجن عوفر، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين في محيط السجن.

ومن المقرر أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى فلسطينيين في الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ومن بين المحررين في هذه الدفعة، زكريا الزبيدي القيادي في "شهداء الأقصى" والذي يعرف بأنه أحد أبطال "نفق الحرية" الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل أن يعتقلهم الاحتلال مجددا.

بعد سنوات قضاها خلف القضبان.. الأسير محمد منصور العباسي يلتقي بأسرته بعد تحرره من السجن في صفقة التبادل#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/mSumVUwqUo — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2025

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في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المحررين الذين تم إبعادهم من السفر للقاء أبنائهم.