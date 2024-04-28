أبرز تطورات اليوم الـ205 من الحرب الإسرائيلية على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ205 مخلفا عددا من الشهداء والجرحى، تزامنا مع محاولات جديدة لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وسط تقارير في الإعلام الإسرائيلي عن "تنازلات" من جانب إسرائيل.

وفي وقت تستمر التهديدات باجتياح رفح، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 30 جنديا من الاحتياط يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح بسبب ما سمته "عجزهم عن مواصلة القتال".

فقد أفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على منطقة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى بالقطاع، وقد سمعت أصوات انفجارات عنيفة بالمنطقة المستهدفة، وتصاعدت أعمدة الدخان منها، كما استهدف القصف منازل غير مأهولة وأراضي زراعية في الزوايدة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال ارتكب 3052 مجزرة منذ بداية الحرب، وأكد اكتشاف 6 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

وأوضح المكتب الإعلامي أن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة في خطر بسبب منع إدخال الأدوية إلى غزة، وأشار إلى وجود 5 آلاف معتقل من غزة في سجون الاحتلال، بينما لا يزال مصير 7 آلاف شخص مجهولا.

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عمليات المقاومة

وأفاد موقع روتر الإسرائيلي بمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة، في حين أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت بقذائف الهاون مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وأضافت القسام أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، مشيرة إلى استخدام مقاتليها في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "إف-16" كانت أطلقت على المدنيين ولم تنفجر.

ميدانيا أيضا، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد مصورة قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة، وأكدت قصفها موقع فجة الإسرائيلي العسكري شرق غزة بدفعة صاروخية.

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صفقة التبادل

وعلى صعيد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، علمت الجزيرة نت من مصادر قريبة من المفاوضات أن حركة حماس ستقدم غدا في القاهرة ردها على المقترح الذي قُدم لها عن طريق مصر.

ولفتت هذه المصادر إلى أن الاقتراح تضمن تراجعا في الموقف الإسرائيلي من قضية السماح للنازحين بالعودة للشمال بدون قيود، وأن تتراجع قوات الاحتلال بعيدا عن محور نتساريم لتسهيل عودة اللاجئين.

وفي وقت سابق اليوم، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الحكومة في حال وافق على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، وأوقف اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

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مخاوف إسرائيلية من الاعتقال

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالات دولية مكثفة في محاولة لمنع إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقه، إضافة إلى قادة عسكريين، خلال الأسبوع الجاري على خلفية الحرب على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن نتنياهو خائف ومتوتر بشكل غير عادي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية.

من جانب آخر، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن استعدادات تُجرى في إسرائيل لاحتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

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اقتحامات واعتقالات بالضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات شملت مدنا مختلفة في الضفة الغربية.

وشهدت الساعات الأخيرة اقتحامات لقوات الاحتلال شملت كفر قدوم شرق قلقيلية. كما اقتحمت علار (شمال طولكرم) وسيّرت دورياتها في مناطق عدة داخل البلدة، قبل أن تنفذ حملة دهم واسعة لعدد من المنازل، اعتقلت خلالها 4 فلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز جبارة العسكري جنوب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

وفي القدس، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة ما بعد الظهر، ليرتفع عدد المقتحمين إلى 1210 في سادس أيام ما يسميه اليهود عيد الفصح.

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جبهة لبنان

أعلن حزب الله تنفيذ 5 عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وقال إنه استهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة شتولا وحقق إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب اللبناني أنه قصف مواقع البغدادي والسماقة ورويسات العلم.

وفي المقابل، شنت المقاتلات الإسرائيلية 7 غارات على بلدات عيتا الشعب وطيرحرفا ومارون الراس، وتعرض محيط بلدات حدودية عدة جنوبي لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

في غضون ذلك، شيعت الجماعة الإسلامية في لبنان اثنين من قادة جناحها العسكري، اغتيلا يوم الجمعة الماضي في غارة إسرائيلية بالبقاع الغربي، شرقي البلاد.

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احتجاجات الجامعات الأميركية

تتواصل بالجامعات الأميركية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والمنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين ألقت الشرطة القبض على عشرات المحتجين.

وأعلن بيان لشرطة جامعة إنديانا في بلومنغتون اعتقال 23 محتجا طالبتهم الشرطة بإزالة خيام اعتصامهم لكنهم لم يفعلوا، فأُوقفوا بتهمتي "التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال".

وقالت شرطة ولاية ماساشوستس إنها ساعدت في إخلاء مخيم احتجاج بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، وإن 102 من المتظاهرين الذين رفضوا المغادرة اعتقلوا.

كما اعتقلت جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري أكثر من 80 شخصا. وأعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا إغلاق الحرم الجامعي مؤقتا أمام الجميع "بسبب الفوضى" واعتقال نحو 100 شخص في المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

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مظاهرات حول العالم دعما لغزة

شهدت مدن عربية وأجنبية -الأحد- مظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ودعا المشاركون فيها إلى وقف إطلاق النار.

وخرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة البريطانية للتضامن مع غزة. كما تظاهر آلاف الأتراك في مدينة إسطنبول.

وشهدت مدن فرنسية على رأسها العاصمة باريس مظاهرات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة. كما نظم نشطاء مناهضون لهذه الحرب مظاهرات أمام فروع سلسلة الوجبات السريعة ماكدونالدز في مدن هولندية مختلفة.

وخرج العشرات من المتظاهرين في مسيرات داعمة لقطاع غزة، في مدن دانماركية، وأمام البرلمان النرويجي، وفي مونتريال بكندا، وفي أميركا وإسبانيا والسويد وغيرها من دول العالم.

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