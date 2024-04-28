غارات جديدة على غزة وإحصاء أكثر من 3 آلاف مجزرة منذ بداية العدوان

استهدفت غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع مختلفة في قطاع غزة في اليوم الـ205 من العدوان، فيما أكدت إحصائيات جديدة لمكتب الإعلام الحكومي أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 3 آلاف مجزرة منذ بداية العدوان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على منطقة المغراقة شمالي المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وسمعت أصوات انفجارات عنيفة في المنطقة المستهدفة، وتصاعدت أعمدة الدخان منها، كما استهدف القصف منازل غير مأهولة وأراضي زراعية في الزوايدة.

وذكر المراسل أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا في منطقة وادي غزة شمال مخيم البريج، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

وأفاد المراسل بوصول 3 مصابين إلى مستشفى غزة الأوروبي، أحدهم طفل بترت يداه وقدماه بفعل انفجار ذخائر من مخلفات الاحتلال داخل منازل المواطنين في منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيلا بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد مراسل الجزيرة انتشال الدفاع المدني جثامين 13 شهيدا من حي الأمل غرب خان يونس.

ورصد المراسل استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة وإصابة شخصين في محيط منزل قصفه جيش الاحتلال بحي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 66 شهيدا و138 مصابا.

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ا7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 34 ألفا و454 شهيدا و77 ألفا و575 مصابا، جلهم من النساء والأطفال.

3 آلاف مجزرة

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثا لأهم إحصائيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ205.

وقال المكتب إن جيش الاحتلال ارتكب 3052 مجزرة منذ بداية الحرب، وأكد اكتشاف 6 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

وأوضح أن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة في خطر بسبب منع إدخال الأدوية إلى غزة، وأشار إلى وجود 5 آلاف معتقل من غزة في سجون الاحتلال، فيما لا يزال مصير 7 آلاف شخص مجهولا.