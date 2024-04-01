أخبار أفريقيا

تشير الانتخابات في تشاد إلى بوادر أزمة تلوح في الأفق، حيث تروج المعارضة لعدم جدية المنافسة بين الرئيس محمد ديبي ورئيس الوزراء سوسيس ماسرا، بينما تحذر هيئة الانتخابات من إعلان النتائج بشكل فردي.
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قررت حكومة بوركينا فاسو تعليق البث والدخول إلى العديد من منصات وسائل الإعلام الغربية، لاتهامها ببث تقرير لهيومن رايتس ووتش يتهم الجيش بارتكاب أعمال قتل مروعة.
في سياق إقليمي يتسم بمتغيرات وتحولات جيوسياسية زاد فيها الوعي بأهمية المشاركة السياسية، تعيش 17 دولة أفريقية في عام 2024 فصولا من مظاهر الديمقراطية تتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.
كل ما تريد معرفته عن مباراتي الزمالك ضد دريمز ونهضة بركان ضد اتحاد الجزائر في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.