أخبار أفريقيا

تشير الانتخابات في تشاد إلى بوادر أزمة تلوح في الأفق، حيث تروج المعارضة لعدم جدية المنافسة بين الرئيس محمد ديبي ورئيس الوزراء سوسيس ماسرا، بينما تحذر هيئة الانتخابات من إعلان النتائج بشكل فردي.