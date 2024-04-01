أخبار أفريقيا

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(1-0) نتيجة وملخص مباراة صن داونز ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بلغ الترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه 1-صفر على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا، الجمعة، ليتفوق 2-صفر في مجموع مباراتي قبل النهائي.

Published On 26/4/2024
Soccer Football - CAF Champions League - Semi Final - Second Leg - Mamelodi Sundowns v Esperance Sportive de Tunis - Loftus Versfeld, Johannesburg, South Africa - April 26, 2024 Mamelodi Sundowns' Lucas Ribeiro Costa in action with Esperance Sportive de Tunis' Mohamed Amine Tougai REUTERS/Siphiwe Sibeko

المساليت.. قبيلة عريقة تقع بين السودان وتشاد

قبيلة تستقر في ولاية غرب دارفور، قاومت الاستعمار الفرنسي والبريطاني، واستقرت في المنطقة الحدودية بين السودان وتشاد منذ عام 1920، وأسس المساليت دولتهم بين عامي 1884 و1921 واختاروا سلطنتهم التاريخية.

Published On 25/4/2024
Masalit women gather under a neem tree to share stories about the deaths of their children and family members, mostly male, at a refugee camp in Adre, Chad November 12, 2023. The women fled to Chad as a result of an ethnically targeted massacre in Sudan's West Darfur state. REUTERS/El Tayeb Siddig To match Special Report SUDAN-POLITICS/DARFUR-MALES