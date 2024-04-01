حكومة غزة: إسرائيل قتلت مئات المدنيين وأخفتهم بأرضية مجمع الشفاء

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة -اليوم الاثنين- جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل 400 مدني وإخفاء جثثهم في أرضية مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة شمالي القطاع، واعتقال 300 آخرين، فيما ظل أكثر من 100 في عداد المفقودين، وذلك على مدار أسبوعين من توغله.

وقال المكتب في بيان، إن جيش الاحتلال حاول إخفاء جريمته النكراء بإعدام مئات المدنيين والجرحى والمرضى داخل أسوار المجمع من خلال تغطية الجثامين بأكوام الرمال وتجريفها ودفنها وخلطها بأرضية المجمع، مشيرا إلى أن الدمار طال جميع مناحي المجمّع، حيث عمد الاحتلال إلى تدمير وحرق وهدم جميع المباني والأقسام بلا استثناء، في جريمة واضحة يندى لها جبين البشرية.

وحمّل المكتب الحكومي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وإسرائيل المسؤولية الكاملة تجاه جريمة احتلال واقتحام وتدمير مجمع الشفاء الطبي، لكونهم من يعطون الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه دون أن يدينوا هذه الجرائم.

تأهيل القطاع الصحي

وطالب المكتب المؤسسات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر إلى التداعي الفوري من أجل إعادة تأهيل القطاع الصحي وإعادة ترميم المستشفيات وإعادتها إلى الخدمة.

ودعا إلى إدخال المستشفيات الميدانية وعشرات الطواقم الطبية ومئات الأطباء في جميع التخصصات من أجل إنقاذ الواقع الصحي في قطاع غزة، وإنقاذ آلاف الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.

كما ناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بـالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق الاثنين، انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به بعد 14 يوما من احتلاله، مخلفا دمارا هائلا وجريمة فظيعة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي.

والاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، قتله 200 فلسطيني واعتقال أكثر من 500 آخرين من منطقة مجمع الشفاء الطبي، خلال العملية العسكرية التي استمرت نحو أسبوعين.

وقال بيان الجيش "على مدار الأسبوعين الماضيين داهمت قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بقيادة الفرقة 162 مع قوات تابعة لمجموعة القتال 401، ووحدة 13 للكوماندوز البحري، والوحدة الخاصة التابعة للواء "ناحال"، و"دوفديفان" وهيئة الاستخبارات العسكرية مستشفى الشفاء".

اعتقال المئات

ووفق بيان جيش الاحتلال فقد تم تحويل المعتقلين لمتابعة التحقيق معهم في إسرائيل، لدى وحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام.

وأشار إلى أن العملية التي أعلِن انتهاؤها فجر اليوم، تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية وصفها بـالمسبقة والدقيقة الواردة من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام.

وفي السياق، تحدثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، عن العثور على جثامين شهداء مقيّدي الأيدي دفنهم الجيش الإسرائيلي أحياء، ضمن فظائع ارتكبها خلال اقتحامه مستشفى الشفاء.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.