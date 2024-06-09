بطولة أمم أوروبا 2024

يتوقع أن يكون الأداء الدفاعي القوي أمرا حاسما في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، مثلما أثبتت إيطاليا والبرتغال ذلك في البطولات الماضية.
يدخل المنتخب الفرنسي كأس أوروبا 2024 كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، إلا أن آماله تعتمد بشكل كبير على نجمه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.
بعد خروجه من الباب الخلفي في كأس العالم 2022، يعتمد المنتخب الدانماركي، بطل نسخة 1992، على الخبرة والثبات في كأس أوروبا 2024 لتقديم أداء جيد وتكرار تجربة صيف 2021 عندما بلغ الدور نصف النهائي.
يُراهن المنتخب السلوفيني الذي يستعدّ للمشاركة في كأس أوروبا في ألمانيا بعد غياب عن نهائيات البطولة القارية دام 24 عاما، على روح الفريق من أجل خلق المفاجأة.