بطولة أمم أوروبا 2024

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إسبانيا تراهن على النجوم الشباب في أمم أوروبا 2024

تعصف داخل أروقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم أزمة إدارية غير مسبوقة، إلا أن المنتخب الوطني يدنو من نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف في ألمانيا بخطوات ثابتة وهو يشعر بأنه يطوي صفحة بعد عقد من خيبات الأمل.

Published On 7/6/2024

ساوثغيت يتوق للنجاح مع إنجلترا في أمم أوروبا 2024

بعد 8 أعوامٍ على بدء رحلة إصلاح سمعة إنجلترا المتضرّرة، يقترب غاريث ساوثغيت من نهاية مسيرته مع “الأسود الثلاثة” آملاً في إحراز لقب كأس أوروبا 2024 وعدم الخروج من الباب الضيّق.

Published On 7/6/2024

نجوم أخفقوا في التتويج بكأس أمم أوروبا

تشهد بطولة أمم أوروبا منذ انطلاقها في 1960 مشاركة أبرز وأفضل اللاعبين على الساحة الأوروبية والعالمية سعيا لتحقيق المجد الأوروبي إلا إن بعضهم لم يوفق في تحقيق هذا الإنجاز خلال مسيرته لأسباب مختلفة.

Published On 6/6/2024

يورو 2024.. ألمانيا تسعى لاستعادة مكانتها وإنجلترا لفك عقدتها وإسبانيا لتجاوز الفضائح

‬‬‬من اللافت أن تنظم ألمانيا بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) دون أن تكون أحد المرشحين للفوز بالبطولة التي هيمنت عليها فيما مضى، إذ تخوض منافساتها ساعية لاستعادة مكانتها بين كبار القارة.

Published On 5/6/2024

أول تصريح لمبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد

يشعر كيليان مبابي بسعادة غامرة إزاء تأكيد انتقاله إلى ريال مدريد، بعد انتظار طويل، لكن قائد منتخب فرنسا يوجه تركيزه الآن إلى المنتخب الذي يستعد لخوض بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في ألمانيا.

Published On 4/6/2024

نجوم تتلألأ بسماء ألمانيا في يورو 2024

تتطلع الجماهير الأوروبية والعالمية لما سيقدمه عدد من النجوم من أمثال الفرنسي كيليان مبابي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي جود بيلينغهام في بطولة كأس أمم أوروبا بعد أيام قليلة في ألمانيا.

Published On 4/6/2024
من اليسار Harry Kane Kylian Mbappé Jude Bellingham Cristiano Ronaldo