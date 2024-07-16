رياضة|بطولة أمم أوروبا 2024|تركيا

غضب تركي من ظهور مشجعين إنجليزيين "بزي الصليبيين" في نهائي يورو 2024

England fans
16/7/2024

أثارت لقطة تُظهر مشجعين إنجليزيين يرتدون "زي الصليبيين" في مدرجات الملعب الأولمبي ببرلين، خلال حضورهم لتشجيع منتخب بلادهم أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024 لكرة القدم، الأحد الماضي، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي التركية.

وأثارت اللقطة المتداولة للمشجعين غضب الأتراك الذين اعترضوا على السماح لمشجع ومشجعة يرتديان ملابس ترمز إلى الصليبيين، واعتبروا أن هناك تحيزا واضحا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في تطبيق القوانين، خاصة بعد معاقبة المدافع التركي مريح دميرال بإيقافه مباراتين بسبب رفعه إشارة "الذئاب الرمادية" في احتفاله بأحد هدفيه خلال مواجهة النمسا في 2 يوليو الجاري.

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ورأى ناشطون ومدونون أتراك أن يويفا والقنوات الناقلة للبطولة تعمّدوا تهميش مشجعي تركيا أو إظهارهم في المدرجات خلال مباريات المنتخب حتى لا يظهرون وهم يشيرون بحركة تحية الذئاب، وهي إيماءة مرتبطة بجماعة "الذئاب الرمادية" الممثلة سياسيا في حزب "الحركة القومية" التركي.

مشجعو تركيا في المدرجات يشيرون بحركة تحية الذئاب (الفرنسية)

وشارك حساب تركي على موقع "إنستغرام" صورة المشجعين الإنجليزيين، معلقا عليها "يويفا ذاته لم يُظهر أي مشجعين أتراك على الشاشة أثناء مباريات المنتخب لتجنب إظهارهم وهم يشيرون بحركة تحية الذئاب"، وفي المباراة النهائية لليورو، قبلت ألمانيا المنظمة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم دخول مشجعين وهم يرتدون الأزياء الصليبية وظهورهم على الشاشة".

أما الدكتور في جامعة نجم الدين أربكان التركية صلاح الدين أفشار أوغلو فكتب "يويفا وألمانيا اللذان لم يظهرا المدرجات وهي ترفع شعار الذئاب الرمادية على الشاشة، جلبا المشجعين وهم يرتدون الأزياء الصليبية إلى الشاشة، حتى لو نسيت أنك تركي، فلن ينساك أعداؤك أبدا، ما هذا يا يورو؟!"، فيما وصف آخر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه "عدو تركيا".

وانتقد الصحفي التركي ميرت أرماغان تجاهل الجمهور التركي في إظهاره على شاشات التلفاز أثناء البث المباشر، خاصة عند الإشارة بحركة الذئاب الرمادية، في الوقت الذي علّق المدون عمر فرقان على ما حدث قائلا "عندما يتعلق الأمر بالشعارات والقيم العالمية وما إلى ذلك فهذا هراء. إنهم أعداء كل شيء لدينا".

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي