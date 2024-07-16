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هدف لامين جمال الأفضل في يورو 2024

لامين جمال يسدد الكرة التي سكنت شباك فرنسا وكانت الأفضل في يورو 2024 (الفرنسية)
16/7/2024-|آخر تحديث: 16/7/202408:14 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أضاف لامين جمال جائزة جديدة لرصيده في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) لكرة القدم بعد أن حصد هدفه في شباك فرنسا جائزة الأفضل في البطولة.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب "يورو 2024" بعد فوزه على منتخب إنجلترا في النهائي 2-1، ليحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

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وعلى مدار 51 مباراة أقيمت بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية تسجيل 117 هدفا بواقع 2.3 هدفا في المباراة الواحدة بمعدل 39 دقيقة.

وتم اختيار الأهداف العشرة الأفضل في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 من قبل المراقبين الفنيين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واحتل جمال المركز الأول بهدفه المذهل لإسبانيا في فوزهم 2-1 في نصف النهائي على فرنسا -وهو الهدف الذي جعله أصغر لاعب يسجل في بطولة أمم أوروبا على الإطلاق بعمر 16 عاما و362 يوما فقط.

وتألق لامين جمال بتسجيله هدفا جميلا بعد أن راوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية الأقصى لحارس المرمى مايك ماينان محرزا الهدف الأجمل في النسخة الأخيرة من بطولة أوروبا.

وحل الإنجليزي جود بيلينغهام في المركز الثاني بفضل ركلة خلفية في الوقت بدل الضائع لإنجلترا ضد سلوفاكيا في دور الـ16، في حين احتل السويسري شيردان شاكيري المركز الثالث بفضل هدفه في أول مباراة لسويسرا ضد أسكتلندا في الجولة الثانية.

فيما يلي قائمة أفضل 10 أهداف في يورو 2024:

 

1- لامين جمال (منتخب إسبانيا):  ضد فرنسا في نصف النهائي.

2-جود بيلينغهام (منتخب إنجلترا): ضد سلوفاكيا في دور الـ16.

3-شيردان شاكيري (منتخب سويسرا): ضد أسكتلندا في الجولة الثانية.

4-نيكولاي ستانسيو (منتخب رومانيا): ضد أوكرانيا الجولة الأولى.

5-أردا غولر (منتخب تركيا): ضد جورجيا في الجولة الأولى.

6-ميرت مولدور (منتخب تركيا): ضد جورجيا في الجولة الأولى.

7فابيان رويز (منتخب إسبانيا): ضد كرواتيا في الجولة الأولى.

8-أولي واتكينز (منتخب إنجلترا): ضد هولندا في نصف النهائي.

9-ماتيا زكاغني (منتخب إيطاليا): ضد كرواتيا في الجولة الثالثة.

10-تشافي سيمونز (منتخب هولندا): ضد إنجلترا في نصف النهائي.

المصدر : مواقع إلكترونية