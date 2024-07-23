رودري وموراتا يواجهان عقوبات تأديبية بسبب سلوكهما في احتفال إسبانيا بكأس يورو 2024

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء إنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الثنائي الإسباني المؤلف من ألفارو موراتا ورودري بسبب سلوكهما خلال استعراض جائزة بطولة أوروبا 2024 ضمن احتفالات جرت في مدريد هذا الشهر.

وأنشد اللاعبان "جبل طارق إسباني" في 15 يوليو/تموز، أي بعد يوم من فوز الفريق ببطولة كأس أمم أوروبا بتغلبه 2-1 على إنجلترا في برلين، خلال احتفال عام في العاصمة الإسبانية. و"جبل طارق" منطقة بريطانية تقع في الطرف الجنوبي لإسبانيا.

وقدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن الهتاف، وعيّن الاتحاد الأوروبي للعبة محققَ أخلاقيات وانضباط لتقييم ما إذا كان ينتهك اللوائح.