مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة داني أولمو

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي الإنجليزي بات قريبا من حسم صفقة هداف بطولة أمم أوروبا 2024 الإسباني داني أولمو بعد أن جعله المدرب بيب غوارديولا أحد أهدافه.

وتألق نجم لايبزيغ الألماني خلال يورو 2024، ونجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

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كما سجل 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع لايبزيغ الألماني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر سيتي عازم على التعاقد مع أولمو، ويدرك أن شرطه الجزائي البالغ 60 مليون يورو ينتهي بعد غد الثلاثاء.

وأشارت الشبكة إلى أن السيتي يتعين عليه التحرك بسرعة لحسم الصفقة، حيث ينتهي عقد أولمو قريبًا، وإذا فشلوا في تفعيل الشرط الجزائي، فهناك احتمال بأن يتمكن لايبزيغ من الصمود للحصول على مبلغ أعلى.

🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Man City are pushing hard to sign Dani Olmo (26) from RB Leipzig, reports @DiMarzio. 🔵⚡️ pic.twitter.com/XFHhANQafm — EuroFoot (@eurofootcom) July 14, 2024

بدوره، قال الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن مانشستر سيتي في المراحل الأخيرة لإنهاء صفقة داني أولمو.

وأضاف دي مارزيو أن في عقد داني أولمو مع لايبزيغ شرطًا جزائيا ينتهي خلال ساعات قليلة بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل 15 يوليو/تموز الجاري، حيث يجب على مانشستر سيتي أن يدفع قيمة الشرط الجزائي.

🇪🇸 Dani Olmo 🥰 ⏰6⃣6⃣ makes his Spain debut

⏰6⃣9⃣ scores his 1st Spain goal#EURO2020 | @SeFutbol pic.twitter.com/TNxNsMiqjq — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 18, 2019

وينتهي عقد خريج أكاديمية "لاماسيا" مع فريق لايبزيغ صيف موسم 2027، وتبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

ويسعى السيتي لإتمام الصفقة في أقرب الآجال من أجل قطع الطريق على منافسيه تشلسي وبرشلونة الإسباني.

ويمكن لأولمو أن يحل محل كيفن دي بروين في ملعب الاتحاد بعد أن ارتبط اللاعب البلجيكي بشكل كبير بالانتقال إلى السعودية، ويقال إن السيتي على استعداد للسماح بحدوث هذا الانتقال بشرط أن يحصلوا على مقابل قدره 64 مليون دولار.