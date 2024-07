مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة داني أولمو

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي الإنجليزي بات قريبا من حسم صفقة هداف بطولة أمم أوروبا 2024 الإسباني داني أولمو بعد أن جعله المدرب بيب غوارديولا أحد أهدافه.

وتألق نجم لايبزيغ الألماني خلال يورو 2024، ونجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

كما سجل 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع لايبزيغ الألماني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر سيتي عازم على التعاقد مع أولمو، ويدرك أن شرطه الجزائي البالغ 60 مليون يورو ينتهي بعد غد الثلاثاء.

وأشارت الشبكة إلى أن السيتي يتعين عليه التحرك بسرعة لحسم الصفقة، حيث ينتهي عقد أولمو قريبًا، وإذا فشلوا في تفعيل الشرط الجزائي، فهناك احتمال بأن يتمكن لايبزيغ من الصمود للحصول على مبلغ أعلى.

