يويفا يعترف بخطأ تحكيمي ضد ألمانيا بمواجهة إسبانيا في ربع نهائي يورو 2024
اعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بوجود خطأ تحكيمي بعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة ألمانيا بعد لمسة يد على المدافع الإسباني مارك كوكوريا خلال المواجهة التي جمعت البلدين في ربع نهائي كأس أوروبا يونيو/حزيران الماضي، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين من مصدر مقرب من يويفا.
وبعد مشاورات تجرى بشكل دوري مع الحكام الأوروبيين، أوضحت لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي أنه كان يجب احتساب ركلة جزاء جرّاء لمسة يد على كوكوريا إثر تسديدة من جمال موسيالا في الوقت الإضافي حين كانت النتيجة التعادل 1-1.
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وبعد أن اعتبر الحكم أنتوني تايلور أنّ لمسة اليد مشروعة على اعتبار أنّ ذراع اللاعب كانت ثابتة، لم يجد تايلور ضرورة في العودة إلى تقنية الحكم المساعد "الفار" ولم يطلب منه ذلك أيضا من الحكم ستيوارت أتويل المسؤول عن هذه التقنية في المباراة.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 6, 2024
ونجح بعدها ميكل ميرينو في تسجيل هدف ثان لمصلحة إسبانيا وقيادتها للفوز (2-1) وبلوغ الدور نصف النهائي قبل أن تفوز على إنجلترا في النهائي وتتوّج باللقب.
وعلق توني كروس قائد منتخب ألمانيا في يورو 2024، على الاعتراف قائلا "استغرق الأمر منهم ثلاثة أشهر ليدركوا أنها لمسة يد، وهو أمر رآه الجميع تقريبًا في ثانية واحدة. شكرًا لكم".
وأضاف "هل يمكنني أن أعلن نفسي بطلاً لأوروبا الآن بعد أن أعلنوا رسميًا أن ذلك كان خطأً؟ لا أعتقد ذلك".