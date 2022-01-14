أحدث ديكورات غرف نوم الأطفال 2022 سواء كانت مودرن أو كلاسيك تأتي كاملة وبسريرين سواء كانت للأولاد أو للبنات.

بيروت – تتطلب ديكورات غرف نوم الأطفال اهتماما خاصا بها ليشعر الطفل بالراحة والأمان والبهجة، وفي الوقت نفسه تكون ذات تصاميم متميزة تناسب ذوق الأطفال الصغار.

وتستعرض مصممة الديكور الداخلي لينا يافوري أحدث أشكال وألوان وطرازات ودهانات ديكورات غرف نوم الأطفال لعام 2022:

تصاميم غرف نوم أطفال عام 2022

يجب أن تكون تصاميم غرف نوم الأطفال مناسبة لشخصية الطفل وميوله، فإذا كان يحب قصص الكرتون تكون التصميمات مقتبسة من هذه الشخصيات الكرتونية، أو أغراض تدل على الرياضة التي يحبها، فمن الضروري أن تكون الغرفة شبيهة بشخصيته وبيئته.

كما يجب توفير أماكن للتخزين لتساعد بترتيب كل الأغراض الموجودة بالغرفة لتظهر بشكل لائق، فضلا عن توفير مساحة جيدة تتسع لحركته ولعبه.

ويفضل اختيار قطع أثاث عالية الجودة لضمان أمان الطفل، وذلك لأن الأطفال دائما يقومون ببعض الأعمال التخريبية بغرض الاستكشاف والتعرف على ما حولهم.

كما يجب أن تتلاءم غرفة نوم الطفل مع مقاييس الحماية والأمان للطفل، بمعنى أن تكون خالية من أي بروزات مدببة حتى لا تؤذي الطفل خلال الجري واللعب.

ويمكن وضع طبقة من الفوم أو الخشب على جدران الحائط، فبذلك الأمر يكون من السهل تنظيفها عند الكتابة عليها أو عند اتساخها من المأكولات وغيرها.

أما أرضية الغرفة فالأفضل أن تكون من الباركيه، إذ يسهل تنظيفه ولا يسبب الألم للطفل في حال السقوط لا قدر الله.

ويجب ألا تحتوي غرفة نوم الطفل إلا على الألعاب التي تلائم سنه ولا تصيبه بأي ضرر، لذا فلا حاجة لوجود أي جهاز كهربائي أو إلكتروني قد يلحق به الضرر.

انتقاء شكل غرفة نوم الطفل تقوم على تحفيز خياله وعقله على التفكير، فمن المفترض أن يكون إما مربعا أو دائريا فتلك الأشكال مهمة.

تصميم غرف نوم أطفال حديث بنظام سريرين يتم الوصل بينهم بسلم سهل الاستعمال (بيكسلز)

أفكار لتزيين غرف نوم الأطفال 2022

هناك العديد من الأفكار المميزة لتزيين غرف الأطفال، كما تقول مصممة الديكور يافوري، ومنها:

إضافة مكتبة خشبية ملونة توضع فيها القصص وقطع الديكور البسيطة.

لصق "استيكر" جاهز على الحائط بأشكال مختلفة مثل الورود والأشجار أو أي من الأشكال المحببة للطفل.

تجميل غرفة الأطفال بتزيين السقف بالنجوم المضيئة أو تصميمها في الدهانات على شكل سماء ذات سحب بيضاء مما يجعل الغرفة أكثر أناقة.

وبخصوص رسومات جدران غرف الأطفال فلا خوف من مزج الكثير من الألوان معا ليمنح الحيوية والجمال للطفل، بالإضافة إلى القيام برسم الكواكب والنجوم أو الفراشات والرسومات المختلفة بحسب الذوق الخاص للطفل.

ومن الضروري وجود أكثر من وحدة إضاءة، لكل منها وظيفة، ومنها إضاءة رئيسية للغرفة، بجانب إضاءة أخرى هادئة بجانب السرير.

أشكال غرف نوم الأطفال

تشير مصممة الديكور إلى أن أحدث أشكال غرف نوم الأطفال 2022 سواء كانت عصرية أو كلاسيكية تأتي كاملة وبسريرين، للأولاد أو للبنات. وإذا كانت مساحة الغرفة صغيرة، فهنا يتم الاعتماد على سرير بطابقين.

كما توجد غرف نوم أطفال بسريرين مع دولاب وتسريحة، والأصل هو الحفاظ على مساحة كافية من الفراغ ليكون هناك متسعا للعب وأداء الفروض المدرسية.

أحدث تصميمات غرف نوم الأطفال

يعتبر 2022 عام غرف النوم ذات التصميم الحديث والمعتمد على خلفيات منجدة، وهذه تصميمات تحتاج لمساحات واسعة، بحسب المصممة يافوري.

كما يمكن تصميم أدراج الدولاب بالمزج بين لونين، مثلا بين الأصفر والأبيض في ديكورات غرف نوم الأطفال من أحدث اتجاهات الموضة، كما يضاف على الحائط بعض الرسومات الجذابة.

تصاميم غرف نوم الأطفال يجب أن تكون مناسبة لكل طفل وشخصيته وميوله والأشياء التي يحبها (بيكسلز)

تصاميم غرف نوم أطفال- أولاد

يمكن تصميم غرف نوم الطفل بحسب الأشياء التي يحبها. فمثلاً غرفة نوم تناسب الأطفال الأولاد الذين يعشقون الكرة تحتوي على سرير وستائر وسجادة مرسوم عليها كرة قدم تضيف روعة على الديكور وتمنح الطفل الحيوية.

ومصممو الديكور يبتكرون أفكارا مميزة لتزيين غرف نوم الصبيان بطابعها الخاص. فمثلا، إذا تم اختيار فراش السرير لأحد الأبطال الخارقين المفضلين لدى الطفل سيكون سعيدا جدا، ويمكن استعمال سجادة تجمعه ببطله الخارق أيضا.

ألوان غرف نوم الأطفال 2022

يعتبر اللون البني ومشتقاته من الألوان الملائمة لطفلك الولد.

وكذلك اللون الرمادي الباهت ملائم للطفل، مع وضع ديكورات في الغرفة قريبة من مجال كرة القدم.

الأبيض مع الأسود يناسب تصميم غرفة نوم الولد، وخاصة عندما يغلب عليها طابع الرياضة المفضلة للأولاد لتكون أكثر تميزًا.

الليموني أيضًا مناسب لتصميم ديكور غرفة الطفل، فهذا اللون من الألوان المشتركة بين البنات والأولاد.

واللون الخشبي يكون مناسب للأولاد والبنات إذا استخدم في تصميم ديكورات غرف النوم العصرية.

تصاميم غرف نوم أطفال – بنات

تتميز ديكورات غرف نوم البنات بلمسات بسيطة لإضفاء جو من المرح على المكان، فنمط الغرف الملكية والقصور والأميرات تجذب البنات، حيث يرتبطن بأميرات ديزني والرسوم المتحركة بشدة ويرغبن بلعب هذا الدور. لذلك يمكن تصميم الأثاث على شكل القصور الملكية، وإضافة ورق الجدران أو الألعاب إليها.

ويمكن إضافة القليل من المرح بإيجاد مكان خاص للعب كتصميم خيمة أو غرفة صغيرة داخل غرفتها، أو وضع مرجوحة صغيرة أو مزلقة.

وتجذب ألوان الباستيل البنات، كما يمكن اعتماد الألوان القوية من درجات الزهري والبنفسجي. وهذا يعتمد على رغبة البنت، لكن في حال غرف النوم يفضل أن تكون الألوان هادئة نسبياً.

تدرجات اللون البنفسجي مناسبة لكل تصاميم غرف نوم الأطفال البنات العصرية (مواقع التواصل)

ألوان غرف نوم بنات لعام 2022

يعتبر اللون الزهري ملك الألوان في غرف نوم البنات في الماضي ولا يزال حتى الآن.

كذلك اللون الكريمي يكون أكثر الألوان المرغوبة في ديكورات غرف نوم البنات، كما أن اللون الفوشيا ملائم أيضا.

بالإضافة إلى أن تدرجات اللون البنفسجي مناسب لكل تصاميم غرف البنات العصرية.

غرف نوم أطفال كلاسيكية 2022

هناك من يبحث عن غرف نوم أطفال كلاسيكية لتتماشى مع باقي ديكور المنزل الداخلي، وغرف الأطفال تعتمد دائما على سريرين مصممين من الخشب الداكن ومبنية على اللون البني الفاتح.

ويتميز الطراز الكلاسيكي بالأناقة، ويمكن مزج أكثر من لونين في غرف نوم الأطفال لكن بشرط تناسقها، وعدم اختيار أقمشة بها نقوش كثيرة لأنها تتنافى مع هذا الطراز.

ويمكن اختيار بعض التصميمات المرحة مع الطراز الكلاسيكي لتضفي على غرف نوم الأطفال المزيد من السرور، خاصة إذا كان الأطفال بسن صغيرة، واقتناء تصميم سريرين فوق بعضهما، لتوفير مساحة للعب بالأطفال، كما يمكن تصميم أسرة بأدراج جانبية لتخزين أدوات وألعاب الأطفال.

غرف نوم أطفال عصرية 2022

تعتبر غرف نوم الأطفال العصرية هي الأبرز حاليا، وتتنوع ألوانها مثل الأزرق والأبيض والرمادي.

وتنصح مصممة الديكور بمشاهدة أحدث غرف الأطفال الجديدة لتحديد شكل وألوان وديكور غرف الأطفال، لأن هناك عددا كبيرا من الديكورات المميزة، وقد يقع الأهل في حيرة كبيرة، لذا من الأفضل أن يشارك الطفل باختيار ديكور غرفته لينمو في بيئة صحية ونفسية سليمة.

مصممو الديكور غالبا ما يبتكرون أفكارا مميزة لتزيين غرف نوم الأطفال الصبيان بطابع خاص (بيكسلز)

غرف نوم أطفال عصرية بسريرين 2022

تصميم عصري يعتمد على دورين من الأسرة، ويتم الوصل بينهما بسلم سهل الاستعمال، وهذا التصميم صالح للأطفال في المرحلة الابتدائية.

كما توجد تصاميم مميزة من غرف نوم أطفال تحتوي على سرير واحد وبه سرير آخر مصمم على هيئة درج أسفل السرير، وهذا التصميم يتناسب مع غرف الأطفال صغيرة المساحة، كما يسمح للضيوف أن يكون لهم سرير خاص عند النوم.

غرف نوم أطفال تركية عصرية 2022

تعتبر ديكورات غرف نوم الأطفال التركية الأكثر طلبا، خاصة إذا كانت عصرية، لما لها من صفات رائعة تتعلق بالتصميم، فهي تعتمد على الطابع العصري التركي البسيط، والمظهر الأنيق، وأشكالها متعددة وتتماشى مع أذواق الأولاد والبنات.

وتحتاج غرف الأطفال إلى ستائر ثقيلة نوعا ما إذا كانت أشعة الشمس تدخل بصورة مباشرة، لذلك هنالك دائما ستارتين أحدهما خفيفة والأخرى ثقيلة لتحجب ضوء الشمس.

كما يتناسب مع غرف نوم الأطفال العصرية السجاد المربع، أما الغرف الكبيرة فيمكن اختيار سجاد دائري بألوان جميلة.

غرف نوم الأطفال التركية تعتبر الأكثر طلبا في الوقت الحالي (بيكسابي)

غرف نوم أطفال بسريرين ودولاب وتسريحة

تعد غرف نوم أطفال بسريرين ودولاب وتسريحة من أكثر أشكال الغرف العصرية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، وهذا لأنها تستغل المساحة الصغيرة بديكورات تناسب الأطفال.

وهي من أحدث الصيحات لأنها توفر جميع الأطفال، سواء اللعب والنوم والمذاكرة.

ووجود دولاب في غرف نوم الطفل يساعد على وجود مساحة للتخزين أكبر في المنزل بالإضافة إلى أن هذا النوع من الأشكال صار من أجمل الاختيارات.

أما التسريحة فهي ضرورية في غرف نوم البنات لوجود المرآة بها التي تساعد على التزيين ووضع الاستخدامات اليومية عليها.

دهانات غرف نوم الأطفال 2022 تعتمد على الألوان الحيوية والعصرية التي تبعث على السرور والفرح (بيكسلز)

ألوان جدران غرف نوم الأطفال 2022

هنالك العديد من الألوان الرائعة والمتنوعة لغرف الأطفال التي تناسب أذواق الأولاد والفتيات. وتعد ألوان الجدران من إحدى العناصر الرئيسية التي تؤثر في ديكور كل غرفة حتى لا يشعر الطفل بالممل والرتابة، لهذا يجب اختيارها بعناية، ومن أهمها الأزرق والأصفر والزهري والرمادي والبني.

ومن الألوان المميزة للبنات عام 2022: اللون الزهري بجميع درجاته من الفاتح إلى الغامق. ومن أبرز الألوان المواكبة للموضة في جدران غرف نوم البنات الأخضر والأصفر.

ومن ألوان دهانات حوائط غرف نوم الأولاد 2022: تعتمد دهانات غرف نوم أطفال 2022 على الألوان الحيوية والعصرية التي توحي شعور بالبهجة والفرحة والتي تبعث السرور والفرحة، وهي تتناسب مع الفتيات والأولاد، منها درجات البنفسجي الفاتح مع الأزرق مع الفوشيا أو السيمون مع الزيتي.

لكن يجب اختيار لون الحائط ليكون متناسقا مع لون السرير والستارة والدولاب، فإذا كانت باللون الوردي فيجب اختيار سرير مع دولاب باللون الأبيض المحايد.