ترى مصممة الديكور داليا الجبلي أن الحل الأمثل هو الخزانة المثبتة في الحائط لأنها لا تستحوذ على مساحة كبيرة من الغرفة وتوفر مساحة لاحتياجات الطفل الأخرى.

بيروت- غرفة نوم الأطفال من أكثر غرف المنزل التي تتطلب الكثير من المساحات التخزينية لاستيعاب ملابس وألعاب الأطفال، إضافة إلى منتجات العناية والمناشف والحفاضات إذا كانت أعمارهم لا تزال صغيرة.

ولهذه الغرف خصوصيتها لأن لها تأثيرا كبيرا على نفسية الطفل، لذلك يجب اختيار أفضل التصاميم، فالأطفال يحتاجون أغراضا كثيرة ومختلفة، وهذا بالطبع يسبب فوضى كبيرة بالغرفة، ولذلك فهي بحاجة للتنظيم المستمر، والحل لا يكون إلا بوجود خزانة ملائمة عملية بتصميم يتناسب مع مساحة الغرفة وأثاثها.

اختيار خزانة تتناسب مع مساحة الغرفة بحيث لا يشعر أطفالك بالتكدس (غيتي)

تصميمات تناسب الأطفال

تؤكد مصممة الديكور داليا الجبلي أنه من الأفضل اختيار "دولاب" أو خزانة تتناسب مع مساحة الغرفة بحيث لا يشعر أطفالك بالتكدس، وقد اهتم كثير من مصممي الديكور بإضافة أشكال متنوعة من دواليب غرف الأطفال.

وتبيّن أن هناك تصاميم تتلاءم مع المساحات الكبيرة، وتكون مصممة من 3 أو 4 أبواب، وهناك دواليب تتناسب مع مساحات الغرف الصغيرة، وتكون مصممة من بابين، وهناك تصاميم تكون مكشوفة، بحيث يسهل على الأهل وعلى الأطفال الوصول إلى الأغراض بسهولة.

وتلفت الجبلي إلى أن هناك غرف نوم للأطفال متكاملة تتلاءم مع غرف حديثي الولادة، وهناك غرف أخرى تناسب الأطفال الأكبر سنا، وهناك أيضا غرف متكاملة لفترة المراهقة، وكل منها يحتوي على خزانة تصميمها متقارب مع تصميم أثاث الغرفة.

هناك غرف نوم للأطفال متكاملة تتلاءم مع غرف حديثي الولادة (غيتي)

تصاميم الخزانة الداخلية

وتهتم مصممة الديكور الجبلي كثيرا بتصميم الخزانة الداخلية بحيث تحتوي على الكثير من الأرفف والأدراج، وتحرص على اختيار تصميم داخلي للخزانة يتناسب مع عدد الأطفال سواء كانت لأغراض طفل أو طفلين، بحيث تستوفي كافة الأغراض.

وتقول الجبلي إن الأمهات عادة يعانين من مشكلة الفوضى المتكررة في غرفة نوم الأطفال وبعثرة الأشياء فيها، لذلك لا بد من اختيار خزانة أطفال ذات تصميم مميز وعصري وعملي وتكون حلا آمنا لهذه المشكلة.

الأمهات عادة يعانين من مشكلة الفوضى المتكررة في غرفة نوم الأطفال وبعثرة الأشياء فيها (غيتي)

وتركز على أهم النقاط الإيجابية، وهي:

غرفة واسعة: قد تأخذ الخزانة مكانا في الغرفة، لكنها بالمقابل ستوفر مساحة أكبر لتخزين الملابس والأغراض والألعاب، مما يجعل الغرفة تبدو أوسع بكثير.

فوضى أقل وترتيب أسهل: تقليل الأغراض المبعثرة، ويكون تنظيمها أمرا سهلا، وهكذا تكون المشكلة قد حلت.

تأثير التنظيم على الأطفال: خزانة الأطفال ستعوّدهم على العيش في جو أكثر تنظيما وترتيبا، ويوما بعد يوم سينضجون وقد انتقل لهم هذا الحس التنظيمي الذي تملكه أمهم.

خزانة الأطفال ستعوّدهم على العيش في جو أكثر ترتيبا وسينضجون وقد انتقل لهم الحس التنظيمي (غيتي)

ماذا نستطيع أن نخزن في هذه الخزانة؟

الملابس المختلفة: من ملابس الخروج والمناسبات وملابس الرياضة والمدرسة وملابس النوم.

الأحذية والجوارب.

المفارش والأغطية: تخصيص رف كامل لترتيب مفارش السرير والوسائد.

الألعاب: ترتيب الألعاب مع التأكد من وضعها في رف سهل الوصول إليه من قبل الأطفال.

تصميم الخزانة الداخلية بحيث تحتوي على الكثير من الأدراج بما يتناسب مع عدد الأطفال (عيتي)

التصميمات الرائجة والحديثة

أصبح من الشائع في اتجاهات التصميم الحديثة، برأي الجبلي، "الدواليب" الجرارة، وهي أيضا من الحلول العملية والرائعة في غرف النوم الصغيرة، فلا يتسبب فتح الدولاب بأخذ مساحة من غرفة النوم، كما أنه يمكن وضع السرير بجانب الدولاب والوصول إلى كافة الأغراض بسهولة.

كما أنه من الرائج أيضا وجود خزانة كبيرة الحجم مع الكثير من المساحات التخزينية المتعددة، التي يمكنها استيعاب حاجات الطفل حتى الوصول إلى مرحلة المراهقة وربما أكثر.

الخزانة المثبتة في الحائط لا تستحوذ على مساحة كبيرة من الغرفة (غيتي)

توفير المساحات

وتضيف أنه يمكن دمج اثنين من الأسرّة الفردية في هيكل واحد لتوفير المساحات، وفي هذا النموذج يمكن رؤية كيفية دمج "الدولاب" أيضًا في الهيكل ذاته، حيث تم تصميمه أسفل السرير العلوي، بجانب السرير السفلي، وهو ما يترك باقي الغرفة خالية، لتصبح مساحة مثالية للعب والمرح.

وترى مصممة الديكور داليا الجبلي أن الحل الأمثل هو الخزانة المثبتة في الحائط، لأنها لا تستحوذ على مساحة كبيرة من الغرفة، وفي الوقت نفسه تصلح لحفظ جميع أغراض الطفل مثل الملابس والفوط والجوارب وغيرها، وتختلف هذه الدواليب في أشكالها، وتمنح الأم خيارات واسعة.