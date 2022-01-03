تتميز غرف النوم الحديثة بالحدة والجاذبية في ألوانها، حيث تعتمد في تصميمها على التناسق بين الألوان الفاتحة والداكنة

بيروت – تعتبر غرفة النوم من أهم غرف المنزل، حيث إنها رمز للراحة والهدوء وإصلاح الحالة النفسية جراء ما نواجهه من تعب طوال اليوم.

وحين يخلد المرء للنوم يجب أن يشعر بالراحة والهدوء النفسي، لا أن تكون الغرفة مصدرا لانبعاث القلق والتوتر نتيجة الألوان أو تصميم الغرفة غير المريح.

نصائح قبل اختيار غرف النوم

توضح مصممة الديكور الداخلي رنا السيد أنه يجب الالتزام بمواصفات أساسية لغرفة النوم الرئيسية، ومن أهمها:

أن تكون بعيدة عن الضوضاء والإزعاج.

الابتعاد عن الإضاءة القوية.

وضع ستائر ذات بطانات حتى لا يتسرب عن طريقها الضوء أو الأصوات الخارجية.

تنفيذ أحدث تصميم يناسب شخصيتك لتشعر بالراحة والهدوء النفسي.

مراعاة اختيار ألوان دهان الجدران التي تتناسب مع دهان وتصميم غرفة النوم.

توفير مقاعد جلوس قبل الذهاب إلى النوم أو فور الاستيقاظ، ليتمكن الشخص من استرداد طاقته لأنه يكون في حالة استرخاء.

لا بد من تنسيق الأثاث مع الستائر والسجاد والمفروشات، واختيار ألوان دهانات هادئة وناعمة.

ديكورات غرف نوم 2022

تبين مصممة الديكور الداخلي رنا أن تشطيب غرف النوم وتأسيسها من العوامل المهمة في المنزل، مشيرة إلى أن موضة ديكورات 2022 تتميز بالبساطة والطابع الرومانسي، فهناك الكثير من تصاميم وديكورات غرف النوم، منها الكلاسيك والمودرن (العصري).

وديكورات غرف النوم 2022 تتمثل في الاعتماد على سرير بخلفية منجدة، وهذا تصميم عصري أنيق، إلى جانب الاعتماد على الشازلونج (كنبة طويلة تتسع لشخصين)، والذي يضيف لمسة رائعة إلى الديكور، وطلاء الجدران بالألوان العصرية المحايدة، والمفارش الناعمة وغيرها.

غرفة النوم الرومانسية تضيف المزيد من الراحة والهدوء والرومانسية ولون الكراميل من أهم الألوان لغرف المتزوجين (بيكسلز)

أفضل لون لغرف نوم الأزواج

غرفة النوم الرومانسية تعمل على منح المزيد من الراحة والهدوء والرومانسية، وفكرة تصميم هذه الغرفة ليست بالأمر الصعب، حيث يمكن ذلك بأقل مجهود ومن خلال اللون، ومن أهم الألوان لغرف المتزوجين اللون البنفسجي الملكي الأنيق ولون الكراميل والأخضر المزرق.

ولأن غرفة النوم هي للاسترخاء والهدوء والنوم لذا يستلزم أن تكون ألوانها مريحة وهادئة ودافئة، وتساهم الألوان في التعبير عن المحبة والسعادة بين الزوجين، لذلك يجب اختيار ألوان غرف النوم بكل عناية.

اختيار تصاميم جبس بورد بسيطة غير معقدة وهادئة فكلما كان الشكل بسيطا فإنه يبعث الراحة بالمكان (بيكسلز)

جبس بورد غرف النوم

يمكن اختيار تصاميم جبس بورد بسيطة غير معقدة وهادئة، فكلما كان الشكل بسيطا فإنه يبعث الراحة في المكان، كذلك أن تكون أشكال متماشية مع العصر الحالي ووفقا للمفروشات وألوانها وألوان الجدران، لتكون الغرفة هي مكان متكامل للراحة.

تعددت ديكورات أسقف غرف نوم 2022 من حيث النوع، إذ نجدها كلاسيكية أو عصرية أو بسيطة ورومانسية، ولكن يتوقف ذلك على نوع الديكور المختار في الغرفة ونوع الأثاث الموجود فيها.

وتعتبر ديكورات الجبس المغربي من أشهر الديكورات الرائجة حاليا، خاصة عند تجديد غرف النوم، فهي تعطي جمالية رائعة ولمسة فنية للمكان تبين جمال الغرفة وتجعلها تحفة فخمة وراقية.

ألوان دهانات غرف نوم 2022

تعتبر الألوان الهادئة الأكثر رواجا، ويعتمد عليها الكثيرون في تصاميم ديكورات حجرات النوم خلال الفترة الأخيرة، إذ إنها لاقت انتشارا كبيرا، وظهرت العديد من الديكورات الراقية لغرف النوم بألوان فاتحة وأخرى داكنة مريحة، فالدرجات الهادئة مثل الأبيض والرمادي والبيج تضيف إلى الغرفة سكونا ورقيّا وسكينة، بجوار الألوان الراقية مثل الأخضر والأصفر، وأيضا ثمة قليل من الألوان الطبيعية.

كما يمكن اعتماد درجة الأزرق الغامق مع الأبيض، إلى جانب تنسيق الأثاث الخشبي باللون البني.

أما اللون الفيروزي في دهان غرف النوم فيضيف لمسة من الرقي والجمال إلى ديكورها، وهو ما يحبذه أصحاب الشخصيات الهادئة.

الألوان السائدة في عالم الديكور ودهانات غرف النوم 2022 تنقسم إلى نوعين:

الألوان الدافئة.

الألوان الداكنة.

ولكل منهما مميزات خاصة، فالألوان الدافئة كالأزرق الفاتح والموف تعبر عن الهدوء، فيما تعبر الألوان الداكنة كالأحمر والرمادي والأزرق الغامق والكحلي عن العاطفة والحب.

غرفة نوم حديثة 2022 تعتبر من أفخم غرف النوم وتعتمد على أرقى التصاميم المعاصرة (بيكسلز)

ألوان جدران غرف نوم 2022

ألوان الجدران لها تأثير كبير على نفسية الشخص، إضافة إلى أن يكون هناك تناسق بين جميع ألوان الغرفة وأن تتناسب مع الديكور، سواء كان كلاسيكيا أو عصريا.

وتعد غرفة النوم من الغرف الرئيسية في المنزل، لذلك يتم اختيار الديكور الخاص بها باهتمام زائد عن باقي الغرف.

وعند تحديد ألوان جدران غرف نوم من الضروري مراعاة المساحات الداخلية للغرفة، لذلك تقدم المصممة رنا السيد هذه النصائح:

إذا كانت الغرفة ضيقة يجب اعتماد الألوان الفاتحة للجدران والأثاث والسجاد شريطة تناسق جميع الألوان.

أما إذا كانت الغرفة واسعة فيمكن اختيار الألوان الداكنة، ومنها الأخضر والرمادي.

يعتبر اللون الرمادي من أحدث ألوان موضة 2022، لأنه يمنح الفخامة والرقي ومن السهل تنسقيه مع باقي الديكور.

وتعطي ألوان الباستيل شكلا خاصا لغرف النوم، لأنها تمنح الشعور بالراحة والاسترخاء.

ديكورات غرف النوم 2022 تعتمد على سرير بخلفيات منجدة وستائر تحجب أشعة الشمس (بيكسلز)

ستائر غرف نوم 2022

يجب اختيار ألوان الستائر مشابهة لألوان أثاث غرفة النوم، فتناسق الألوان يمنح شعورا بالسعادة.

يفضل اختيار ستائر سميكة ذات طبقتين حتى تحجب ضوء الشمس، مما يساعد على النوم العميق.

اختيار تصميم الستائر الأنيق بحيث تكون الطبقة الأولى مصنوعة من الشيفون والثانية من القطيفة.

لا بد أن تكون ألوان الستائر متجانسة مع ألوان دهانات الجدران والأثاث والسجادة ووحدات الإضاءة أيضا.

استخدام أقمشة الشيفون والساتان والكشمير لا يزال رائجا.

استخدام الأقمشة العملية والأنيقة التي تناسب غرفة نوم، ويعد قماش "البلاك أوت" اختيارا مثاليا لستائر غرف النوم، فهي قوية وتحجب أشعة الشمس، مما يمنح إحساسا بالراحة أثناء النوم.

ديكورات غرف نوم عصرية

من يبحث عن بساطة وأناقة التصميم ورقيّه والجمال سيجد كل ذلك في غرف نوم عصرية 2022، حيث بدأ الدمج بين الستايل الكلاسيكي والعصري مكونا مزيجا من الجمال والجاذبية، مع أهمية رواج المرايا المدمجة بالتصاميم، فروح الابتكار هي ما تميز التصاميم العصرية، فالمطلوب حاليا السرير ذو المنصة المنخفضة وهي القطعة المرغوبة للغاية من أثاث غرفة النوم، إضافة إلى الارتكاز على خلفية على شكل مربعات أنيقة بلون فاتح مع دهانات حائط ملونة.

ومن ضمن الموديلات الراقية العصرية التي يمكن اختيارها في غرف النوم التي تتميز بالمساحة الواسعة سرير باللون الزيتي (رائج حاليا)، إضافة إلى دولاب خزائن كبيرة.

وقد تفضل الكثير من النساء أن تكون غرفة النوم ذات تصميم خشبي لها لون عاجي، وهناك التصميم لسرير مبطن باللون التركواز الغامق ودولاب وكومودينو باللون الأبيض.

غرفة نوم كلاسيك وفيها خزانة الملابس كبيرة وتحتوي على المرايا التي تتكامل بشكل احترافي في التصميم (بيكسلز)

غرف نوم بالدولاب والتسريحة

غرف نوم الكاملة بالدولاب والتسريحة ليست مجرد حجرة من 4 جدران للنوم فقط، بل أكثر من ذلك، إذ يعد الدولاب إلى جانب السرير من أهم قطع الغرفة، فمن الضروري أن يحتوي الدولاب على سعة تخزينية كبيرة تكفي احتياجاتك لتخزين الأشياء الخاصة والملابس.

كذلك يجب أن تحتوي جهة من الدولاب على مرآة لمنح الشعور بالاتساع، مع عدم المبالغة في عدد المرايا لأنها عرضة للكسر وبالتالي تشويه شكل الغرفة.

وتعد التسريحة من القطع المهمة، لما تحتويه من أغراض شخصية كمنتجات العناية بالبشرة والإكسسوارات، ويمكن استخدامها كمكتب إذا كانت مساحتها كبيرة.

غرف نوم كلاسيك

تصميم هذه الغرفة لا يبطل موضتها، وهو خيار رائع كونه يعطي القدرة على التلاعب بالألوان والستائر والسجاد، وكل هذه التفاصيل مرتبطة بقطع فنية مزخرفة مع لون الجدران الفاتح، وهكذا تكون غرفة نوم كلاسيكية أنيقة مليئة بالرفاهية.

وفي النماذج الحديثة للغرف الكلاسيكية يتم الاعتماد على إدخال اللون الأسود، سواء في جميع أجزاء الغرفة أو بعضها، وبسبب فخامته الجمالية يتم دمجه مع اللون الذهبي، ويعتبر من أفضل الخيارات في غرف النوم الكلاسيكية.

أما من ناحية الأشكال فتكون خزانة الملابس كبيرة، وتحتوي على عدد كبير من المرايا التي تتكامل بشكل احترافي في التصميم، إضافة إلى خزانة ذات شكل كلاسيكي بجوار كرسي مصاحب للسرير.

أما الإضاءة فتكون دائما معتمدة على الثريات الكريستالية التي تحمل اللون الذهبي.

في النماذج الحديثة للغرف الكلاسيكية يتم الاعتماد على إدخال اللون الأسود سواء في جميع أجزاء الغرفة أو بعضها (بيكسلز)

غرف نوم حديثة 2022

تعتبر من أفخم غرف النوم وتعتمد على أرقى التصاميم، سواء من ناحية السرير أو التنجيد أو خزانة الملابس، فإذا كنت من محبي كسر الروتين والتغيير يمكن إضافة ورق حائط يحمل بعض الألوان الجريئة وبعض الحروف أو الأشكال التي تعطي الغرفة مظهرا عصريا وجميلا، مع الاهتمام بوضع غطاء سرير بألوان ساطعة تناسب لون ورق الحائط.

ويعتبر اللون الأزرق الداكن من أجمل الألوان التي تناسب غرف النوم الحديثة، ويمكن طلاء الحائط باللون الأزرق الداكن وطلاء السرير باللون الأبيض، وبعض اللمسات السحرية على الديكورات باللونين الأبيض والأزرق ستجعل ديكور غرفة النوم مميزا وحديثا.

وأخيرا، يمكن أن يبعث اللون البني الحنان والدفء داخل غرفة النوم، ويمكن اختيار هذا اللون كي يكون لون أثاث الغرفة وإضافة ورق حائط باللون الأبيض أو البيج، وإضافة بعض اللوحات الفنية العميقة تجعل تصميم غرفة النوم فريدا من نوعه.

ألوان غرف النوم الحديثة

تعتمد غرف النوم الحديثة 2022 في تصميمها على أشكال وتصاميم مميزة من الدهانات، تم الاعتماد على درجات اللون الأرجواني في تصميم كافة دهانات وجدران هذه الغرف، فيما تم تزيينها ببعض أشكال الورود المميزة والأنيقة.

وبتناسق أنيق بين اللونين الزهري والوردي يتم تصميم ديكور الغرف الحديثة المميزة والأنيقة، فيما يتم اختيار اللون الأبيض في دهانات السقف، ويساهم هذا التناسق بين الألوان في إضافة أجواء المرح داخل الغرفة.

وتتميز غرف النوم الحديثة بالحدة والجاذبية في ألوانها، حيث تعتمد في تصميمها على التناسق بين الألوان الفاتحة والداكنة.