اللون الأزرق يناسب كثيري الحركة.. تصميم غرف نوم الأطفال يؤثر على نفسيتهم

هنالك علاقة كبيرة بين تصميم ديكور غرف نوم الأطفال والجانب النفسي، فالديكور الداخلي يعكس جانبا من شخصيتهم ونفسيتهم، إذ لا بد أن يشارك الطفل في تصميم غرفته حتى تصبح لوحة إبداعية.

هذه الغرف تتحول إلى المساحة الخاصة بهم، كلها جمال وأمان وتلبي متطلباتهم. ويمكن القول إن غرف نوم الأطفال من أهم الغرف التي يجب أن يصل إليها الإبداع والابتكار في تصميمها ومحتوياتها.

نقاط أساسية للاختيار

تقدم مهندسة الديكور هبة صالح النقاط الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم غرفة نوم للأطفال لتكون أكثر أماناً وراحة. لذا يجب الاهتمام بكل تفاصيل هذه المساحة الخاصة بالطفل.

تميل البنات للألوان الهادئة والوردية بشكل عام (بيكسلز)

ألوان

معلوم أن الألوان مفتاح نجاح أي تصميم في غرف نوم الأطفال، لذا من المفضل اختيار الألوان المضيئة، كالبرتقالي والأصفر والوردي والأخضر والأرجواني، ولكن يجب ألا يتجاوز 3 ألوان في المساحة، كي لا تقع في دائرة التشوّش والفوضى.

ومن النصائح المتعلقة اختيار الظلال والألوان الناعمة (الحياديّة) عند الرغبة في ديكورات هادئة وبسيطة لغرف نوم الأطفال.

اما الألوان المحببة للفتيات فتختلف إلى حد ما عنها لدى الصبيان، فيملن للألوان الهادئة والوردية، وأما الذكور فيختارون الأزرق وهو ما يناسب الشخصيات المشاكسة وكثيرة الحركة لما لهذا اللون من تأثير في تهدئة الأعصاب.

وبالنسبة للأطفال الذين يتميزون بقلة النشاط، فمن الأفضل استخدام الأصفر لأنه يحفز النشاط الفكري ويبقي الذهن متنبها، في حين يستخدم الأحمر لتعزيز ثقة الطفل في نفسه، بحسب مهندسة الديكور.

من المستحسن اختيار المفروشات المتينة وجيِدة النوعية لدواعي السلامة (بيكسلز)

بساطة وأمان

كلما كانت غرف نوم الأطفال بسيطة التصاميم، وقليلة الإكسسوارات، توفرت للأطفال فسحة للحركة واللعب والتنقل في أرجائها بيسر. لذلك من المستحسن اختيار المفروشات المتينة، وجيِدة النوعية لغرف نوم الأطفال لدواعي سلامتهم، مع الأخذ بالاعتبار أوزانهم، وتوقعات الزيادة في الفترة اللاحقة.

وعادةً ما يكون الخشب الصلب أو الحديد ناعم الملمس مثاليين. وفي هذا الإطار، لابد من الابتعاد عن قطع الأثاث والإكسسوار التي يمكن أن تؤذي هذه الفئة العمريّة، مثل: الزوايا الحادة والخامات سريعة الاشتعال ومواقد التدفئة النفطية، مع تجنب استخدام الشموع في تزيين غرف النوم.

ومن أهم الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار أمان الطفل وسلامته خاصة إذا كان أقل من 6 سنوات، إذ يجب اختيار الخامات غير الخطرة، وعدم تصميم الديكور بزوايا حادة أو الإكثار من التحف التي تعيق حركة الطفل وحريته في الغرفة.

والأهم من ذلك -كما تقول مهندسة الديكور، للجزيرة نت- أن تكون الغرفة صحية وتتم تهويتها باستمرار وتأمينها من أخطار الفتحات الكهربائية.

وبالنسبة للغرف التي يشترك فيها أكثر من طفل، فيمكن تمييز لون الخزائن بألوان مختلفة بحسب رغبة كل طفل، كذلك الجدران يمكن طلاء جانب من الغرفة بلون والجانب الآخر بلون آخر لإرضاء الأطفال.

ومن الديكورات المميزة الأسرّة الطبقية التي تأتي على شكل سريرين أو ثلاثة فوق بعضها بشكل عمودي، فهذا النوع من الديكور يساهم باستغلال المساحات المتاحة في غرف نوم الأطفال.

اختيار قطع أثاث قليلة وإكسسوارات بشكل محدود جدا لتتبقى مساحة للحركة بحرية (بيكسلز)

إكسسوارات

تزيين غرف نوم الأطفال برسومهم وأعمالهم الفنية واليدوية يعزز ثقتهم بأنفسهم. إضافة إلى أنهم يضعون بصماتهم على الأمكنة التي يعيشون فيها.

وفي غرف الأطفال عادة يتم اختيار قطع أثاث قليلة، وتستخدم الإكسسوارات بشكل محدود جدا، لتتبقى مساحة للعب الطفل والحركة بحرية.

أما ساعة الحائط، فهي من الأمور المهمة لتدريب الطفل على الحفاظ على الوقت منذ سن صغيرة، ويمكن اختيارها بالألوان المحببة له والتي تناسب تصميم الحائط، كما تنصح مهندسة الديكور.

على الأهل أن يتفننوا في التزيين بالرسوم الملوَّنة التي تسعد الأطفال وتطلق العنان لمخيلتهم (بيكسلز)

ستائر

تضفي الستائر جوا من الراحة، ومن الضروري تناسق الألوان بين الستائر وباقي عناصر الغرفة. وهي مهمة جدا لحماية الأطفال من التعرض لأشعة الشمس بكميات قد تضرهم.

ويمكن اختيار ستائر برسومات لشخصيات كرتونية يحبها الأطفال.

إضاءة

يجب الاهتمام بإضاءة غرف نوم الأطفال، ودراسة الأماكن والزوايا التي تتوزع فيها، مع الابتعاد قدر الإمكان عن الإضاءة الأرضية غير المستقرة، أو تلك التي تقف في طريق الأطفال، وذلك تجنباً لحدوث مشكلات أثناء الحركة واللعب.

كما يجب العناية بالإضاءة القريبة من مكان دراسة الأطفال، والحرص على أن تكون كافية ومناسبة. علمًا بأن أي إرباك في توزيع الإضاءة قد يؤثِّر سلبًا على عيون الأطفال.

أرضية

حتى لا تتسبب أرضية الغرفة بانزلاق الطفل، ويكون أكثر أمانا: يفرش عليها سجادة ذات مساحة واسعة، وهي أسلم الطرق وأكثرها عملية مهما كانت نوعية الأرضيات في الغرفة سواء كانت من الباركيه أو الرخام أو السيراميك، فالسجاد أكثر أمانا للطفل يحمي من الانزلاق وكسر الزجاج بسهولة، على أن يتم تنظيفه أولا بأول لأن التربة المتعلقة بالسجاد قد تسبب الحساسية للأطفال.

إذا كانت الميزانية المرصودة للديكورات متواضعة يمكن استخدام الطلاء (بيكسلز)

طلاء

إذا كانت الميزانية المرصودة لديكورات غرف نوم الأطفال متواضعة، يمكن للأهل أن يتفننوا باستخدام الطلاء، والتزيين بالرسوم الملوَّنة، أو بالملصقات والصور التي تسعد الأطفال، وتطلق لمخيلتهم العنان.

ولا تنصح مهندسة الديكور أبداً بطلاء جدران الأطفال بألوان داكنة، مما ينعكس على نفسية الطفل، لذا يجب دائما اعتماد ألوان تبعث الفرح والتفاؤل والسعادة.

لعب

هذه المساحة مهمة جدا للطفل ليتمكن من اللهو بألعابه والدمى التي يملكها، والقيام بأنشطة متنوعة مثل الرسم والتلوين واللعب بالمعجون.

تخزين

يجب توفير مساحة للتخزين لأنها تعطي الطفل سعادة عندما يعلق رسوماته على هذه المساحة الخاصة أو يحتفظ بهدايا تم تقديمها له.

حرية

تنصح مهندسة الديكور الآباء والأمهات بترك حرية اختيار الغرفة للطفل، فإذا اختارها بقناعة فسيحافظ عليها ويبدأ تعلم تحمل المسؤولية، وأيضا عدم نسيان ترك الحرية له باختيار القطع الأساسية والتي تجعله أكثر ثقته في نفسه.

كل جزء في الغرفة المثالية يجب أن يوحي بالمرح والمغامرة وحب الاستطلاع (بيكسلز)

مملكة

تؤكد مهندسة الديكور على أهمية وضع خطة لتصميم الديكور الداخلي للطفل لأنها تسهل مهمّة تصميم غرف نوم الأطفال، فإذا كان مولعًا بالديناصورات، مثلًا، فيمكن أن يكون هذا الحيوان هو المحور الرئيسي لخطَّة الديكور، مع اقتناء الإكسسوارات التي تدور حوله.

وتؤكد أن كل جزء في غرفة الأطفال المثالية يوحي بالمرح والمغامرة وحب الاستطلاع، لأن ديكورات وإكسسوارات غرف الأطفال يجب أن تعكس هواياتهم وميولهم بحيث تكون البيئة المحيطة بيئة أليفة ومفرحة.

وتختتم مهندسة الديكور حديثها للجزيرة نت بأن شعور الطفل أن غرفته هي مملكته الصغيرة يعطيه مزيدا من الثقة والاستقرار عند وجوده بين ألعابه وممتلكاته وتفاصيله اليومية، كما أن مشاركته اللعب وترتيب الألعاب يعزز حبه وانتماءه لهذا المكان.