بيروت- غرف لعب الأطفال هي المكان الأجمل بالنسبة لهم، حيث يمضون فيها أسعد الأوقات بالمرح وممارسة أنشطة ترفيهية مختلفة كالرسم وقراءة القصص ومشاهدة الرسوم المتحركة، ولذا فإن من المهم تصميم غرف لعب الأطفال بشكل مدروس يضمن سلامتهم ويشجّعهم على الاستمتاع واكتشاف ما حولهم.

وتسلط الجزيرة نت الضوء على كيفية تصميم غرفة ألعاب للأطفال في المنزل، إذ تقدم مصممة الديكور هالة علام نصائح مهمة وأفكارا متنوعة وخطوات أساسية لتنسيق وتصميم غرفة ألعاب الأطفال بديكور عصري جذاب، يوفر المتعة والمرح والراحة للأطفال.

غرفة الألعاب حلم كل طفل، لذا فإن من الضروري أن تضم ألعابا مختلفة وأن تكون آمنة عليه (غيتي)

حلم كل طفل

تعتبر هالة علام أن غرفة ألعاب الأطفال حلم كل طفل، لذا فإن من الضروري أن تضم ألعابا مختلفة، ناهيك عن أهم وسائل الأمن والحماية للطفل. فتصميم غرف ألعاب الأطفال غير اعتيادي، لأنه ينطق بالألوان ليضج بالحيوية والنشاط، كما أنه عصري يحاكي الموضة ومناسب لممارسة كل أنواع النشاطات وتفريغ الطاقات الحركية بطريقة مشوقة.

وتؤكد علام أنه يجب اتخاذ بعض الخطوات لتصميم غرفة ألعاب الأطفال، وقبل البدء بتطبيق الفكرة، تنصح بالتفكير في عدة أمور أساسية، والأخذ بالاعتبار أن الأطفال يحبون الألوان الزاهية والحيوية مع وضع مساحات كبيرة تحت تصرفهم للعب بحرية.

وتاليا أهم هذه الخطوات التي تعرّفنا عليها مصممة الديكور:

اختيار الألوان المناسبة في غرف لعب الأطفال أمر أساسي لخلق أجواء مريحة وسعيدة (شترستوك)

ألوان الطلاء المناسبة

اختيار الألوان المناسبة في غرف لعب الأطفال أمر أساسي لخلق أجواء مريحة وسعيدة، ويفضل استخدام الألوان النابضة بالحياة والطبيعة، مثل الأصفر والأخضر والبرتقالي والأحمر والأزرق البحري وغيرها.

كما يعتبر اللون البرتقالي أو "الكورال" (البطيخي) اختيارًا ممتعًا لديكورات غرفة اللعب. فهو يعد لوناً مليئا بالنشاط والدفء يبقي الطاقة عالية، وهو أمر مهم لغرفة اللعب مع القليل من الضوء الطبيعي، أو في منطقة باردة في المنزل.

كما أن اللون الأخضر النعناعي يعد خياراً منعشاً وطبيعياً لتزيين غرفة اللعب. ويعمل هذا اللون الفاتح بشكل جيد في مساحة اللعب الصغيرة. وفي حالة إضافة اللونين الأبيض والأصفر، فإن ذلك يمنح شعورا بالأجواء الصيفية.

أما لون اللافندر فهو أيضًا يعزز الإبداع والتعاون، بينما يعتبر لون الـ"سبرينغ ليلاك" (البنفسجي الفاتح) لونًا طبيعيًا يصبح جيدًا مع الوقت، كلما نما الطفل.

استخدام أثاث أقل في الغرف يسمح للأطفال باستخدام خيالهم وتكوين مساحة أكبر للعب (غيتي)

مساحة الغرفة

يعتبر تحديد المساحة من أهم خطوات تصميم غرفة ألعاب للأطفال، وفي حال توفر العديد من خيارات الغرف المتاحة في المنزل، فإنه يجب اختيار مساحة الغرفة بحسب عدد الأطفال، بحيث تستوعب مساحة مخصصة للقراءة والجلوس وتخصيص رفوف لترتيب الألعاب ذات الصناديق وتوزيع قطع الأثاث بطريقة تسهل حركة الأطفال.

اختيار الأثاث

من المهم اختيار الأثاث المناسب لفكرة التصميم، وتغطية الأرضيات بسجاد ناعم أو بخامات "الفينيل" (قطع صناعية ناعمة طرية) المصممة خصيصاً لغرف لعب الأطفال، مع اختيار الألعاب المناسبة لأعمار الأطفال.

كما يمكن وضع بعض الستائر الجميلة، بالإضافة إلى إمكانية تضمين تركيبات الإضاءة الأنيقة في الغرفة.

مساحة التخزين

تلفت مصممة الديكور إلى أن من الأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء تصميم ديكورات غرف الأطفال الخاصة، هي منطقة التخزين. فمن المهم أن يكون هنالك مساحة تخزين كبيرة في غرفة اللعب.

إذ يحتاج الأطفال إلى أن يكونوا قادرين على تنظيم ألعابهم بعد الانتهاء من اللعب بها. وذلك أيضا يوفر أكبر مساحة ممكنة للحركة في الغرفة.

من المهم أن يكون هنالك مساحة تخزين كبيرة في غرفة اللعب (شترستوك)

أفكار جديدة ومميزة

وتصر علام على أهمية تطبيق أفكار متنوعة وجديدة ومميزة تعكس شخصية الطفل أولا، وتشعره بالفرح والتسلية والمتعة ثانيا. ومن أهم هذه الأفكار التي يمكن تطبيقها بسهولة:

ركن القصص والحكايات: وضع طاولة مستديرة بطول مناسب مع كراسي ورفوف مثبتة على الجدار، حتى يتشجع الطفل على اقتناء مجموعة كتبه المفضلة.

ركن حكاية خرافية: يحب الأطفال الحكايات الخرافية، ولذلك يمكن إنشاء مساحة كاملة معبّرة عن إحدى الحكايات الخرافية. ويمكن رسم مشاهد من هذه الحكايات على الجدران أيضاً.

استخدام خيال الطفل: يمكن استخدام أثاث أقل في الغرفة، للسماح للأطفال باستخدام خيالهم أكثر، وأن يكون لديهم مساحة أكبر للعب والنشاطات الأخرى.

غرف ألعاب الأطفال العصرية تنطق بالألوان وتضج بالحيوية والنشاط (بيكسلز)

شخصية الطفل: بمجرد القيام بفرز الأساسيات، يمكن السماح للطفل بمزج شخصيته باستخدام المفروشات والديكورات الناعمة التي يسهل تحديثها مع نمو الطفل. وهذا النمط مناسب للعمر، فكل ما يجب فعله فقط هو دهان طبقة جديدة من الطلاء، أو تغيير السجاد، مما يعمل على تغيير المظهر فورا.

غرفة الرسم: تصميم غرفة الرسم بشكل بسيط، إذ يجب اختيار ديكور الألوان المبهجة عند اختيار الأثاث والإكسسوارات، بالإضافة إلى تسخير المساحات الفارغة لتكون مساحة يفرغ الطفل فيها موهبته الفنية. مثلاً يمكن استخدام أحد الجدران لتثبيت سبّورة على امتداد الحائط، حيث يتسنى للطفل إطلاق العنان لمواهبه في الرسم، وكل ما عليه هو اقتناء أدوات الرسم مع طاولة وكراسي صغيرة الحجم، وإطارات ملونة لحفظ أعماله الفنية.

البطل الخارق: تكون فكرة تصميم غرفة ألعاب الطفل على نمط فكرة البطل الخارق من الأفكار الرائعة، إذا شعر الأهل بأن الطفل يميل إلى هواية التمثيل والتقليد، إذ يمكن اختيار ديكورات غرف أبطال خارقين للأطفال بحسب جنس الطفل وعمره.

وتنصح مصممة الديكور هالة علام بتزيين الغرفة بورق الجدران الثلاثي الأبعاد، واستخدام أثاث بتصاميم الأبطال الخارقين، وإنشاء ركن خاص كمعرض مصغر لعرض مجسمات الأبطال الخارقين.

غرفة النشاطات المتعددة: الطفل نشيط جدا وكثير الحركة، ولا يميل إلى نشاط معيّن، لذا تنصح علام بتطبيق فكرة غرفة النشاطات المتعدّدة، ومنها تحويل الجدران إلى جدار تسلّق آمن، وشراء ألعاب التركيب وألعاب الذكاء، ووضع أرجوحة وزحلوقة وكرات ملونة. وهناك أفكار أخرى منها المنطاد والسيرك وعالم الأدغال وعالم البحار والطيارات وغيرها، بحسب اهتمام الطفل.

غرف لعب الأطفال هي المكان الأجمل الذي يمضون فيه أسعد الأوقات (مواقع التواصل)

غرفة تعبر عن شخصية الطفل

وتنهي علام حديثها للجزيرة نت بأنه يجب عدم نسيان أهمية شراء الألعاب المفضلة للأطفال، ومنها ألعاب البيوت الرائعة والمميزة، والدمى بأنواعها المختلفة، والمطابخ المصغرة، والألعاب التي تحاكي الفضاء الخارجي، والألعاب المصممة بحسب الشخصيات الكرتونية الشهيرة، إضافة لبعض الألعاب الجماعية.

وتختم بأن تصميم غرفة ألعاب الطفل هي تعبير عن شخصيته المميزة، وتشعره بالمتعة وتدخل الفرحة إلى قلبه، بحيث يمتلك أفضل ذكريات الطفولة عنها عندما يكبر، وستكون لها بصمة خاصة في حياته الخاصة.