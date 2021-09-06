ما أن تتأكد المرأة من خبر حملها، حتى تبدأ في إعداد قائمة بالمشتريات المطلوبة لطفلها المنتظر، خاصة إذا كان الحمل الأول. لكن الأمر في السنوات الأخيرة لم يعد مقتصرا على البنود الأساسية التي يحتاجها الرضيع من عربة وحقيبة مستلزمات وبعض الملابس القطنية الأساسية.

أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات والمجموعات النسائية في انتشار ظاهرة ما يعرف بـ"البيبي شاور" أو حفل استقبال هدايا المولود، وحفلات الكشف عن جنس المولود، وعالم الرفاهية والبذخ في كل ما يتعلق بمستلزمات الرضع، لذلك قبل أن تنفقي ميزانية ضخمة لمستلزمات المولود، إليك بعض النصائح الهامة لتحديد أولوياتك.

كشفت البيانات المأخوذة من أحدث استطلاع لنفقات المستهلك أن الأسر ذات الدخل المتوسط​​ في الولايات المتحدة تنفق ما يقرب من 13 ألف دولار سنويًا لكل طفل. في حين أن ملابس الأطفال يمكن أن تكون رائعة بشكل لا يقاوم، إلا أن الواقع هو أنك لست بحاجة إلى شراء أي منها في البداية.

في الأيام الأولى من عمر الرضيع، لن يستمتع طفلك بتبديل كثير من الملابس، والأهم من ظهور صور الرضيع على حسابات التواصل الاجتماعي لديك، هو أن يتم توطيد العلاقة بين الأم ورضيعها، إذ ينبغي أن تمنحه قدرا أكبر من الحنان والرعاية، الرضاعة الطبيعية.

كما يجب على الأمهات أن تهتم بالملابس القطنية المريحة للطفل في الأسابيع الأولى من عمره، خاصة أنه في تلك الفترة يبكي ويصرخ ويحرك قدميه ويديه كثيرا، لذا ينبغي أن تتناسب طبيعة الملابس ومرونتها مع حركة الطفل.

يجب أن تدرك الأم أن حجم الطفل يتغير أسبوعيا، في الأشهر الأولى من عمره، لذا فإن الملابس مقاس (صفر – 3 أشهر) ينبغي أن تكون محدودة للغاية، لأنها ستصبح ذكرى خلال أسابيع قليلة، فلا داعي لشراء ملابس باهظة الثمن لهذه المرحلة العمرية.

ابتعدي عن أحذية الأطفال حتى عمر 9 أشهر، لأن الأطفال لا يمشون في أي مكان. ومن حيث النمو، من المهم أن يكون الأطفال حفاة -قدر الإمكان- عند تعلمهم الزحف والمشي.

إكسسوارات الفراش

لقد وقعنا جميعًا في فخ رفاهية غرفة نوم الطفل المنسقة بشكل مثالي، ولكن عندما يتعلق الأمر بالرضع، فكلما قلت زخرفة الفراش، كان ذلك أفضل.

لا تشتري مصدات أو بطانيات، فهي غير آمنة للاستخدام في سرير الأطفال. احرصي على شراء ملاءة سرير مُثبتة بإحكام، لتجنب تعرض الرضيع لأي حادث اختناق محتمل.

كلما قل الفراش المزخرف، كان ذلك أفضل (بيكسابي)

الكراسي المهدئة

تبدو الكراسي الهزازة اختراعا مثيرا، يلبي احتياجات الأمهات المرهقات من قلة النوم، ولكن الكرسي الهزاز أيضا باهظ الثمن، إذ يتجاوز سعره 200 دولار، في حين أنه لا يمكن استخدامه بعد عمر 3 أشهر، لأن الطفل يبدأ في الحركة ورفض الكرسي الهزاز بعد الشهر الرابع.

كرسي تهدئة المولود (مواقع التواصل)

مُدفئ المناديل المبللة

إذا لم تسمعين من قبل عن هذا الاختراع، فهو جهاز صغير توضع بداخله المناديل المبللة للطفل لتدفئتها قبل استخدامها لتنظيف الرضيع.

قد يبدو أداة جيدة تسهل الحياة على الأمهات، لكنه غير مفيد على الإطلاق، فإذا شعرت أن المناديل المبللة باردة إلى حد كبير يمكن تدفئتها لدقائق قليلة قبل استخدامها.

جهاز تدفئة المناديل المبللة (مواقع التواصل)

معقم زجاجات الرضاعة

يبدو هذا الجهاز الضخم عمليا للغاية في تنظيف زجاجات الرضاعة "الببرونات" واللهايات، لكن سعره الذي يتجاوز 100 دولار يجعلك تعيدين التفكير في شرائه، ويمكن الاستغناء عنه واستبداله بوعاء مليء بالماء الدافئ لتعقيم أدوات طفلك، وعندما يبدأ طفلك في الفطام، لن تحتاجي أيضًا إلى جهاز منفصل لتعقيم أدوات الطعام لطفلك.

جهاز تعقيم زجاجات الرضاعة (بيكسابي)

قطع أثاث ضخمة

إن الكم الهائل من الأثاث المصمم لغرفة الطفل أمر مثير للغاية، ويستحق التفكير بحكمة.

تبدو طاولة تغيير الحفاضات أساسية، فلا تحاولي تغيير الحفاض لطفلك على الفراش، تجنبا لآلام الظهر التي قد تصيبك بسبب الانحناء المتكرر، ولكن عوضا عن شراء طاولة تغيير الحفاض يمكنك استخدام خزانة ملابس مع وسادة صغيرة ووضع مفرش ضد البلل على سطحها.

كما يوصي الخبراء بعدم شراء أدوات لا تناسب نمط حياتك، فإذا لم يكن السفر ضمن أنشطتك المتكررة فلا داعي لشراء أدوات السفر، وإذا لم توجد حديقة خاصة في منزلك فلا داعي لألعاب الأطفال وبيت الشجرة والأرجوحة الضخمة. ويجب عليك أيضا شراء الأشياء ذات الصلة بمناخك وموسمك فقط، مما يعني أنه يمكنك تجنب شراء معدات الشتاء للأطفال المولودين بالصيف.

تجنبي شراء قطع الأثاث الضخمة التي قد لا تحتاجين إليها (بيكسابي)

حوض استحمام الأطفال

يمكنك تحميم طفلك بأمان في حوض الحمام أو حوض المطبخ من دون أي إضافات، أو في حوض بلاستيكي رخيص، ولا داعي لشراء حوض باهظ الثمن ليتم استخدامه في الأشهر الأولى فقط من عمر طفلك.

يمكنك تحميم طفلك بأمان في حوض بلاستيكي من دون أي إضافات (الجزيرة)

منتجات العناية بالطفل

هناك سوق كامل لعناصر العناية بالأطفال يمكنك تجنبها، مثل كولونيا الأطفال، وكريمات البشرة التي لا يحتاجها الطفل على الإطلاق في شهوره الأولى، وكذلك منظفات غسيل الأطفال إذ يمكنك فقط استخدام منظفات عادية خالية من الرائحة منعا للتحسس.