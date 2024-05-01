القسام تقصف قوات إسرائيلية جنوب غزة والاحتلال يعلن إصابة 12 عسكريا

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت قوات إسرائيلية بالهاون وصواريخ رجوم في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، في وقت تجاوز فيه عدد الشهداء بقطاع غزة 34 ألف شهيد.

وقالت كتائب القسام في بيان اليوم الأربعاء إنها قصفت أيضا حشودا عسكرية إسرائيلية قرب كيبوتس حوليت المتاخم لرفح جنوب قطاع غزة.

وأشار بيان القسام إلى استخدام منظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 في القصف.

وتحتدم المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في محاور عدة بشمال ووسط قطاع غزة.

وتجددت المعارك في شمال القطاع بالتوازي مع تواتر التوغلات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية باتجاه أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

وسجلت اشتباكات جديدة في المناطق الشمالية بعد أيام من إصدار الجيش الإسرائيلي أمرا إلى سكان بيت لاهيا بإخلاء منازلهم استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال قد نفذ مؤخرا توغلا في بيت حانون هو الأول منذ 4 أشهر.

في غضون ذلك، شنت المقاومة هجمات جديدة على القوات المتوغلة شمالي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت صباح اليوم الأربعاء بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات الاحتلال في محيط منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 12 عسكريا أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

حصيلة الشهداء

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 33 شهيدا و57 مصابا خلال 24 ساعة.

وأعلن الهلال الأحمر استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين إثر قصف جيش الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن القصف تسبب في دمار واسع بالمنطقة المستهدفة، وتبحث طواقم طبية عن جرحى تحت الأنقاض.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أشهر إلى 34 ألفا و568 شهيدا و77 ألفا و765 مصابا.

ووفقا لتقديرات الأجهزة الحكومية في غزة، هناك نحو 10 آلاف جثمان دفنت تحت ركام المباني التي دمرها قصف الاحتلال الإسرائيلي.