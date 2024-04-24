أبرز تطورات اليوم الـ201 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ201، من عدوانه على قطاع غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على المباني السكنية والمرافق الخدمية، وفيما استمر الغليان في الضفة الغربية يتواصل التصعيد في جنوب لبنان.

وعلى الصعيد السياسي، تتعالى الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار في أميركا، فيما يتظاهر الإسرائيليون مطالبين الحكومة بالتوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

6 مجازر في 24 ساعة

قالت السلطات الصحية في غزة إن الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 79 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

وقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و262 شهيدا، و77 ألفا و229 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المقابر الجماعية.. أميركا أخذت علما وأوروبا تطالب بالتحقيق

أفادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باطلاع الوزارة على تقارير عن مقبرة جماعية في غزة، قائلة إن واشنطن طلبت معلومات بشأنها.

ومن جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية التي اكتُشفت في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ومستشفى الشفاء شمال القطاع، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المستشفيين.

وقال الدفاع المدني في غزة إنه جرى حتى اللحظة انتشال جثث 342 شهيدا من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

المقاومة تقصف قوات الاحتلال

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت قوات إسرائيلية توغلت شرق جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

وتستمر الاشتباكات منذ أيام في مناطق وسط قطاع غزة، مع تكثيف الاحتلال قصف أحياء مدينة غزة.

ومن جانبها، شنت سرايا القدس قصفا صاروخيا على مستوطنات غلاف غزة.

875 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 172 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال فترة بعد الظهر، ليرتفع بذلك عدد المقتحمين اليوم إلى 875 في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

مظاهرات بإسرائيل تطالب بصفقة تبادل

قالت مراسلة الجزيرة إن معتصمين من أهالي الأسرى الإسرائيليين أغلقوا شارعا قبالة المقر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

ويطالب المتظاهرون بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وأفادت المراسلة بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أحد المتظاهرين.

تطورات جديدة بشأن عملية رفح

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة قولها إن الأمم المتحدة تعارض شن عملية في رفح جنوبي قطاع غزة ولن تسهل الأمر نيابة عن الجيش الإسرائيلي.

وأضافت المصادر أن المنظمة الأممية رفضت أيضا أي تنسيق مع إسرائيل لإجلاء المدنيين من المدينة.

ومن جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ومدير جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار زارا مصر اليوم استعدادا لعملية عسكرية محتملة في رفح.

وذكرت الصحيفة أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وناقشا العمل المستقبلي في رفح.

جبهة لبنان.. التصعيد مستمر

قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت قبل قليل في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مبنى يتحصن فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وأوقعوا قتلى وجرحى.

وأكد الحزب أيضا أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع حرش نطوعة الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 40 هدفا لحزب الله في عيتا الشعب بجنوب لبنان.

بيان إيراني باكستاني بشأن غزة

أصدرت إيران وباكستان بيانا مشتركا يدعو لوقف فوري وغير مشروط للحرب على غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين.

وحث البيان مجلس الأمن على منع إسرائيل من استهداف المنشآت الدبلوماسية الأجنبية. وجاء في البيان "ندعو مجلس الأمن لوقف مغامرات إسرائيل في المنطقة".

القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي

نشرت كتائب القسام فيديو لأسير إسرائيلي يندد بما وصفه بإهمال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسرى، ويطالب بالعمل على الإفراج عنه.

تطورات الضفة.. اعتقالات وإغلاق الحرم الإبراهيمي

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية وأطلقت قنابل الغاز المدمع على محتجين فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما لا يقل عن 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس.

وواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

ونوه البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 8445 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وقد أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وفتحته أمام المستوطنين ليومين.

بايدن يدافع عن منح تمويلات جديدة لإسرائيل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن قانون منح المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا الذي صادق عليه الكونغرس يحفظ أمن الولايات المتحدة بجعل حلفائها أقوى.

ويتضمن مشروع القانون الذي وقعه بايدن 61 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مليار دولار مساعدات إنسانية لغزة و8 مليارات دولار لمواجهة نفوذ الصين العسكري.

وبالتزامن مع توقيع القرار، تتواصل في الجامعات الأميركية المظاهرات المنددة بتسليح إسرائيل والمطالبة بوقف العدوان على غزة.

جماعة الحوثي تعلن استهداف 3 سفن

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي بالطائرات المسيرة، ونفذوا عملية هجومية بالمسيرات ضد مدمرة أميركية.

وأضاف "نفذنا عملية ضد سفينة في خليج عدن وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد أن العمليات الثلاث حققت إصابات مباشرة "وعملياتنا مستمرة في البحرين الأحمر والعربي"، دعما لقطاع غزة.