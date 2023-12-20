المقاومة توقع قتلى في صفوف جنود الاحتلال وتدمر آلياته

واصلت المقاومة الفلسطينية استهدافها لقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

فقد قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في منطقة السرايا بمدينة غزة، وإنهم أكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.

كما أعلنت كتائب القسام -في بيانات متتالية على تليغرام- أنها استهدفت قوة إسرائيلية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

وأضافت القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقبل ذلك، أعلنت القسام أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت القسام أن مقاتليها استهدفوا 8 آليات إسرائيلية بمنطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوة شواظ وقذائف "الياسين 10″، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، قد قال -في بيان قبل قليل- إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وقتل 25 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة.

سرايا القدس

من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– إن عناصرها تمكنوا من إيقاع 5 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم شرق مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم الأربعاء مقتل ضابطين أحدهما برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوبي غزة. كما أعلن إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.