القسام تستهدف 7 دبابات وتوقع مع سرايا القدس 15 جنديا إسرائيليا بكمين وسط غزة

قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء إنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين وسط قطاع غزة بين قتيل وجريح، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود في المعارك التي شهدتها غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت القسام أن الكمين تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود الاحتلال "بين قتيل وجريح"، مشيرة إلى أن مدفعيتي القسام وسرايا القدس استهدفتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت 7 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلتي جند في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مشيرة إلى تدمير مقاتليها ناقلة جند بشكل كامل شرق مدينة خان يونس بقذيفة "بي-29".

وأوضحت القسام أنها استهدفت بقذائف "الياسين 105" وعبوات شواظ، 5 دبابات ميركافا، 3 منها شرق مدينة خان يونس، ودبابتان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إلى جانب استهدافها غرف قيادة ميدانية لجيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس قصف الحشود العسكرية لقوات الاحتلال بقذائف هاون في محور التقدم شرقي خان يونس.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض "قتالا شرسا" في حي الشجاعية، قائلا إن المرحلة الحالية من عمليته تعد مرحلة متقدمة في ما سماه مجهود تطهير الحي من حماس وتجريدها من قدراتها.

وأضاف جيش الاحتلال أن جنوده يواجهون مقاتلي حماس من داخل المباني ومن الأنفاق، موضحا أن جنود لواء غولاني اشتبكوا مع مسلحين فلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة باتجاههم، مما أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

واليوم، أفادت متحدثة باسم مستشفى بيلنسون الإسرائيلي بإجلاء 3 جنود جرحى من مناطق القتال في غزة، مشيرة إلى أن هناك 23 جنديا جريحا، 2 منهم في حالة خطيرة و11 بحالة متوسطة، في حين ذكر مستشفى سوروكا الإسرائيلي أن 49 جنديا مصابا وصلوا إلى المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهته، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن "حرب البقاء الثانية" التي يخوضها جيش الاحتلال في غزة تكبد إسرائيل ثمنا باهظا ومؤلما وصعبا.

شهداء وجرحى

ويأتي ذلك في وقت تشهد محاور عدة اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بمخيمي الشجاعية وجباليا ومنطقة التوام شمالا إلى خان يونس جنوبا بالتزامن مع قصف إسرائيلي متواصل على مناطق عدة في القطاع مخلفا شهداء وجرحى.

وقد أفاد مصدر طبي للجزيرة بوصول أكثر من 40 شهيدا إلى مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية، قائلا إن بين الشهداء 10 أطفال على الأقل إثر قصف إسرائيلي استهدف أحياء سكنية في المدينة.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء استشهاد 196 وإصابة 499 إثر قصف جيش الاحتلال مناطق عدة في القطاع، مؤكدة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا.