أعراض فيروس كورونا.. 33 علامة على الإصابة بالمرض

ما أعراض فيروس كورونا المستجد، وما أخطرها الذي قد يشير إلى مضاعفات وخيمة؟ وما أعراض سلالات دلتا (Delta Variant) و"دلتا بلس" (Delta Plus Variant) و"مو" (Mu Variant) وأوميكرون (Omicron)؟ وما المجموعات الثلاث التي تقسم لها أعراض سلالة أوميكرون؟

سنقدم لك هنا آخر المعطيات الطبية حول أعراض فيروس كورونا المستجد "سارس كوف-2" المسبب لمرض "كوفيد-19″، وذلك وفقا لأحدث المعطيات من منظمة الصحة العالمية وكينغز كوليدج لندن (King’s College London)، ومصادر أخرى.

وقد أحصي 33 عرضا أو علامة على الإصابة بفيروس كورونا، نقدمها لك هنا، وهي من الأكثر شيوعا إلى الأقل بشكل عام، ونؤكد أنها ليست بديلا عن استشارة الطبيب، وأنه من غير الممكن تشخيص عدوى كورونا ذاتيا.

الأعراض الأولى

تظهر الأعراض بعد الإصابة بعدوى كورونا خلال 5 إلى 6 أيام في كثير من الحالات، غير أن هذه الفترة يمكن أن تتراوح بين يوم واحد وحتى 14 يوما، وفقا لمنظمة الصحة.

الأعراض المبكرة جدا:

إحساس غريب في الأنف.

جفاف الأنف المفرط.

إحساس دائم بوجود "نضح أنفي قوي".

أكثر الأعراض شيوعا:

‏الحمى

السعال الجاف

الإرهاق

مع الإشارة إلى أن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

ووفقا لمعطيات علمية فإنه بعد 7-10 أيام من ظهور الأعراض لا يصبح المريض قادرا على نقل العدوى للآخرين.

‏1- الحمى

هي ارتفاع حرارة الجسم فوق المستوى الطبيعي، ويعد الشخص مصابا بالحمى إذا كانت درجة حرارته 38 درجة مئوية (100.4 فهرنهايت) أو أكثر.

وقد تأتي مصاحبة بأعراض مثل:

أعراض الإنفلونزا مثل الصداع والسعال والتهاب الحلق.

ضيق في التنفس وآلام الصدر في الحالات الخطيرة.

وبلغ معدل الإصابة بعرض "الحمى" (prevalence) نسبة 78% من الحالات، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "بلوس وان" (PLOS ONE) العلمية.

2- السعال الجاف

أي "السعال والكحة دون إخراج بلغم" (dry non productive cough) ونسبته 58%.

وفي حالات نادرة قد يكون السعال مصحوبا بالدم.

3- الإرهاق

المعاناة من التعب والتعب العام، ونسبة انتشاره 31%.

4- فقدان حاسة الشم

والاسم العلمي "Hyposmia"، ونسبة انتشاره 25% وفقا لمجلة "بلوس وان" (PLOS ONE)، ووفقا لدراسة أخرى نشرت بمجلة "بلوس ميديسن" (PLOS Medicine)، فإن فقدان حاسة الشم لأربع روائح قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.

ووجد الباحثون عامة أن الأشخاص المصابين يلاحظون فقدانا في قدرتهم على شم الروائح التالية:

1- الثوم

2- البصل

3- القهوة

4- العطور

ويجب أن يعزلوا أنفسهم ويطلبوا الخضوع لفحص للكشف عن فيروس كورونا.

5- الصداع

ونسبة انتشار الصداع بين حالات كورونا وفقا للدراسة 13%. وتم الإبلاغ عن حدوث صداع في وقت مبكر ومتأخر من مرحلة الإصابة بفيروس كورونا، مع احتمال ارتباط الصداع المتأخر بتفاقم المرض.

ويمكن أن يكون الصداع أيضا أحد أعراض كورونا لدى المصابين بالصداع النصفي. وفي هذه الحالات، يتم الإبلاغ عن حدوث الصداع قبل ظهور الأعراض الأكثر شيوعا لكورونا.

ووفق معطيات علمية هناك 4 خصائص لصداع كورونا:

صداع معتدل إلى حاد القوة. يسبب الشعور بنبض أو الإحساس بضغط في الرأس. يحدث على جانبي الرأس. قد يزداد سوءا عند الانحناء.

6- التهاب الحلق

التهاب الحلق من أعراض الإصابة بكورونا، ويعرف أيضا باسم "ألم الحلق" (sore throat)، ونسبة انتشاره بين حالات كورونا وفقا للدراسة 12%.

وفي أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل نزلات البرد، غالبا ما يكون التهاب الحلق من الأعراض المبكرة، ونظرا لاستنشاق فيروسات الجهاز التنفسي، فإنها تدخل الأنف والحلق أولا، وقد تتكاثر هناك في وقت مبكر، مما يؤدي إلى ألم الحلق وتهيجه.

ووفقا للخبراء، قد يكون التهاب الحلق علامة تحذير على الإصابة بفيروس كورونا، خاصة إذا رافقته أعراض أخرى لكورونا.

7- الارتباك

ونسبة انتشار الارتباك 11%.

8- الإسهال

الإسهال من الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي، ونسبة انتشاره 10%.

9- الغثيان

نسبة انتشار الغثيان بين حالات كورونا وفقا للدراسة 6%.

10- احتقان الأنف

ونسبة انتشار "احتقان الأنف" (Nasal Congestion) هي 5%.

11- فقدان حاسة الذوق

واسمه العلمي (Hypogeusia)، وكانت نسبة انتشاره بين حالات كورونا وفقا للدراسة 4%.

12- القيء

ونسبة انتشار القيء وفقا للدراسة 4%.

13- آلام شديدة بالبطن

ونسبة انتشارها لدى مرضى كورونا وفقا للدراسة 4%.

14- السعال الدموي

واسمه العلمي (Hemoptysis) ويكون مصاحبا بخروج دم، ونسبة انتشاره 2%.

15- التهاب الملتحمة

ملتحمة العين ‫غشاء شفاف يبطن جفن العين من الداخل وبياضها، وتعمل على ترطيب ‫العين من خلال إنتاج المخاط والدموع، كما تؤدي دورا ‫مناعيا يتمثل في رصد الأجسام الغريبة والجراثيم ومنع دخولها إلى العين.

واسمه العلمي (Conjunctivitis)، ونسبة انتشاره وفقا للدراسة 2%.

16- بحة في الصوت

إذ يحدث تغير في الصوت، ويطلق عليه علميا (Hoarseness) أو (Dysphonia).

17- فقدان الشهية

الاسم العلمي هو (Anorexia)، وقد يرتبط هذا العرض بفقدان حاسة التذوق، مما يجعل الشخص لا يستطيع الشعور بطعم الأكل، وبالتالي تقل رغبته في تناول الطعام.

18- الآلام والأوجاع

وتشمل آلام العضلات والمفاصل.

19- ظهور طفح جلدي

إذ يحدث تغير في الجلد، مثل احمرار أو تهيج.

20- تغير لون أصابع اليدين أو القدمين

والاسم العلمي لهذا العرض (Acrocyanosis).

21- صعوبة في ‏التنفس

وقد تكون الصعوبة في ‏التنفس وحدها أو مصحوبة بحمى أو سعال.

22- ألم في الصدر

ويشعر المصاب بألم أو ضغط في الصدر، وقد يكون مصحوبا بحمى أو سعال.

23- شلل العصب الوجهي

الاسم العلمي لهذا العرض "فيشال نيرف بورالسيس" (facial nerve paralysis)، ويعرف أيضا باسم "شلل بيل" (Bell’s palsy).

وفي شلل بيل يحدث ضعفا مفاجئا في عضلات الوجه، ويجعل هذا الضعف نصف الوجه يبدو متدليا، وتكون الابتسامة على جانب واحد، ولا تنغلق العين في هذا الجانب.

24- رهاب الضوء

وهو الشعور بانزعاج من الضوء (photophobia)، وعاناه 18% من المشاركين في دراسة أجراها باحثون من جامعة "أنجليا روسكين" (Anglia Ruskin University) في المملكة المتحدة، وشملت 83 شخصا تم تشخيصهم بـ"كوفيد-19″، ونشرت في مجلة "بي إم جيه أوبن أوبثالوموجي" (BMJ Open Ophthalmology).

25- التهاب العين

الاسم العلمي هذا المصطلح (Sore eyes)، ونسبته كانت 16% في دراسة جامعة "أنجليا روسكين".

26- حكة العين

كانت نسبة هذا العرض 17% في دراسة جامعة "أنجليا روسكين".

27- احمرار اللسان

في بعض حالات مرضى كورونا قد يتغير لون اللسان، ويمكن أيضا أن يُصبح -بمصطلح شائع- باسم "لسان الفراولة" (Strawberry tongue) أو" لسان التوت" (Raspberry tongue) في هذه الحالات.

وفي حالة لسان الفراولة يكون اللسان متورما وفيه احمرار.

28- تورم اللسان

وذلك وفقا لغابرييل سكالي، طبيب الصحة العامة ورئيس علم الأوبئة والصحة العامة بالجمعية الملكية للطب، الذي صرح لصحيفة "ذا صن"، بأن الفيروس يمكن أن تنجم عنه تأثيرات في مثل هذا النطاق الواسع من أجهزة الجسم. وقال البروفيسور إن الاسم الطبي لتورم اللسان الحاد الذي يحدث كجزء من متلازمة هو التهاب اللسان (Glossitis).

29- فقدان الحليمات اللسانية

الاسم العلمي لهذا المصطلح هو (Depapillated tongue)، ويظهر اللسان في صورة ما يسمى اللسان الجغرافي (Geographic tongue)، إذ تكون هناك بقع كالخارطة على اللسان.

30- الصمم المفاجئ

تم تسجيل حالات ارتبط فيها فيروس كورونا بالصمم، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "لوموند" (lemonde) الفرنسية، فإن هناك بلاغات أخرى أيضا عن حالات صمم مفاجئ، عانى منه المرضى المصابون بعدوى فيروس كورونا، وأن التهاب العصب السمعي المرتبط بتضرر القوقعة تم تشخيصه بالفعل في حالات عدوى بفيروسات أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن الآليات الفسيولوجية المرضية الكامنة وراء ظاهرة الإصابة بالصمم بعد الإصابة الفيروسية لها عدة تفسيرات؛ فهي يمكن أن تكون هجوما بواسطة الأجسام المضادة التي طورها الجسم ضد الفيروس، والتي تكتسب أيضا القدرة على التعرف على أجسام في الأذن الداخلية، وهو ما يسمى في علوم الطب "رد الفعل المتقاطع" (cross reaction).

الأعراض الأنفية المبكرة

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة برشلونة، وشملت 35 مريضا مصابا بكوفيد-19، ونشرت في موقع ميدأركيف (medRxiv)، عن 3 أعراض مبكرة جدا لعدوى كورونا، وهي:

31- إحساس غريب في الأنف

32- جفاف الأنف المفرط

33- إحساس دائم بوجود "نضح أنفي قوي" (nasal douche)

وقال الباحثون إن الأعراض الأنفية المبكرة هذه ظهرت في الأغلب مع:

فقدان حاسة الشم (anosmia) أو تراجع حاسة الشم (hyposmia).

فقدان حاسة الذوق (ageusia) بالتزامن مع نقص حاسة الشم.

وظهرت الأعراض بشكل أساسي قبل أو أثناء الأعراض الأخرى لكوفيد-19، واستمرت لمدة 12 يوما في المتوسط.

يوضح الرسم التالي روزنامة مريض كورونا، أي ما يحدث له من اليوم الأول من الإصابة وحتى الشفاء، ومتى يصبح غير معد. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول سير المرض اضغط على هذا الرابط.

أعراض أوميكرون

قدمت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر، الأعراض الخفيفة والمتوسطة والشديدة للإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والإجراءات التي يُوصى باتباعها.

الأعراض الخفيفة للإصابة بسلالة أوميكرون

ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم

سعال جاف

حكة أو التهاب في الحلق

فقدان حاسة التذوق أو الشم

إعياء

صداع

الغثيان والقيء والإسهال

احتقان أو ضغط في الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف

الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض الخفيفة للإصابة بسلالة أوميكرون

اعزل نفسك

تجنب التواصل مع أفراد أسرتك والأفراد الآخرين

يمكنك تناول الباراسيتامول لتخفيف حدة الأعراض

حافظ على شرب الماء بانتظام

تجنب البقاء في السرير لمدة طويلة

الأعراض المتوسطة للإصابة بسلالة أوميكرون

حمى شديدة

آلام في العضلات

ضيق في التنفس عند الحركة مع حدوث تشبع الدم بالأكسجين عند معدل أقل من 94% عند تنفس هواء الغرفة.

آلام أسفل الظهر

سعال جاف

قشعريرة مع شعور مستمر بالرعشة

الغثيان والقيء والإسهال

الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض المتوسطة للإصابة بسلالة أوميكرون

اعزل نفسك

تجنب التواصل مع أفراد أسرتك والأفراد الآخرين

يمكنك تناول الباراسيتامول لتخفيف حدة الأعراض

حافظ على شرب الماء بانتظام

تجنب البقاء في السرير لمدة طويلة

إذا كنت تبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر أو تعاني من أمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان أو قصور القلب أو ضعف في المناعة أو فشل كلوي، فاتصل بخط المساعدة الخاص بمرضى كورونا.

الأعراض الشديدة للإصابة بسلالة أوميكرون

ألم في الصدر

زرقة في الشفاه أو الوجه

الارتباك أو عدم الاستجابة

التعب الشديد وآلام الجسم

ضيق في التنفس حتى عند عدم بذل أي جهد، مع حدوث تشبع الدم بالأكسجين عند معدل أقل من 94% عند تنفس هواء الغرفة.

الإجراءات اللازمة في حالة الأعراض الشديدة للإصابة بسلالة أوميكرون

يجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض شديدة توحي بالإصابة بكوفيد-19 طلب الرعاية الطبية بشكل فوري.

سيلان الأنف

العطس

الصداع

التهاب الحلق

السعال

الحمى

فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق

الإسهال

آلام البطن

الغثيان

أعراض تميز سلالة دلتا بلس

السعال الجاف

التعب

الحمى

ضيق في التنفس

ألم في البطن

أعراض تميز سلالة مو

أعراض "مو" مشابهة لأعراض الفيروس الأصلي، وهي:

آلام في العضلات والجسم

فقدان حاسة الشم والتذوق

السعال

ضيق في التنفس

التهاب الحلق

التعب

الحمى أو القشعريرة

الصداع

احتقان أو سيلان الأنف

الغثيان أو القيء

الإسهال

6 مجموعات

ما ذكرناه سالفا هو الأعراض كاملة، ولكن دراسة وجدت أن هذه الأعراض تأتي في مجموعات، وبناء على ذلك هناك 6 أنواع من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقاد الدراسة باحثون من كينغز كوليدج لندن، ونشرت على موقع إلكتروني.

ووجد الباحثون أن كل نوع من الإصابة بكوفيد-19 يتميز بمجموعة معينة من الأعراض، وأن كل نوع اختلف في شدة المرض والحاجة إلى توفير دعم للجهاز التنفسي للمريض أثناء مرحلة الشفاء.

والأنواع الستة لمرض "كوفيد-19" هي:

الأول: يشبه الإنفلونزا، لكن من دون الإصابة بحمى (flu-like with no fever)، ومع أعراض الصداع وفقدان حاسة الشم وآلام العضلات والسعال والتهاب الحلق وألم في الصدر.

الثاني: يشبه الإنفلونزا، لكن مع حمى وفقدان الشهية (flu-like with fever) وأعراض الصداع وفقدان حاسة الشم والسعال والتهاب الحلق وبحة في الصوت.

الثالث: هضمي (gastrointestinal) حيث يعاني المريض من الإسهال، مع أعراض الصداع وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية والتهاب الحلق وآلام الصدر ومن دون سعال.

الرابع: حاد من المستوى الأول (severe level one) مع التعب وأعراض الصداع وفقدان حاسة الشم والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الصدر.

الخامس: حاد من المستوى الثاني (severe level two) مع ارتباك (confusion) وتعب وصداع وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية والسعال والحمى وبحة الصوت والتهاب الحلق وآلام الصدر وألم العضلات.

النوع الأخير: حاد من المستوى الثالث، بطني وتنفسي (severe level three abdominal and respiratory)، حيث يصاب الشخص بضيق في التنفس وإسهال وآلام شديدة في البطن مع صداع، وفقدان حاسة الشم والشهية والسعال والحمى وبحة في الصوت وألم في الحلق والصدر وتعب وارتباك وآلام بالعضلات.

كما وجد الباحثون أن احتمال حاجة المريض في كل من المجموعات الست إلى دعم الجهاز التنفسي، مثل الأكسجين أو الوضع على جهاز التنفس الصناعي، بالنسب التالية:

النوع الأول: 1.5%.

النوع الثاني: 4.4%.

النوع الثالث: 3.3%.

النوع الرابع: 8.6%.

النوع الخامس: 9.9%.

النوع السادس: 19.8%.

وبشكل عام، تصيب الأنواع: 4 و5 و6 الأشخاص الأكبر سنا والأكثر ضعفا، وكان هؤلاء أكثر عرضة لزيادة الوزن، ولديهم حالات مرضية موجودة مسبقا، مثل السكري أو أمراض الرئة، مقارنة بالأشخاص من الأنواع 1 و2 و3.





الأعراض لدى الأطفال

ويقول الدكتور مجدي عمر، اختصاصي الأطفال بالولايات المتحدة، في حوار خاص للجزيرة نت: بالنسبة إلى أعراض كورونا عند الأطفال والرضع، فإنها لا تختلف عنها عند الكبار، فهناك الحمى والارتجاف والسعال وضيق التنفس والقيء والإسهال، ولكنها أقل شدة من الكبار.

فرص الشفاء

وتقول منظمة الصحة العالمية إن معظم الناس (نحو 80%) يتعافون عادة من المرض من دون ‏الحاجة إلى علاج خاص، ولكن الأعراض تشتد ‏لدى شخص واحد تقريبا من بين كل 5 ‏مصابين بمرض كوفيد-19.

وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة ‏بين المسنين والمصابين بمشاكل صحية ‏أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة ‏أو السكري أو السرطان.

في المقابل، قد يصاب بعض الناس بالعدوى من دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جدا، أو حتى من دون ظهور أعراض.





4 أعراض تعني أن لديك مناعة قوية لفيروس كورونا

وكان توصل باحثون إلى 4 أعراض لعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" ترتبط بتكوين الجسم مستويات عالية من الأجسام المضادة للفيروس تستمر لمدة 3 أشهر.

ويعني وجود مستويات عالية من الأجسام المضادة أن لدى الشخص مناعة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد -واسمه العلمي "سارس-كوف-2" (SARS-CoV-2) للمرة ثانية.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة ونشرت كنسخة أولية (لم تقبل في مجلة طبية)، ولم تخضع بعد للمراجعة.

وحلل الباحثون اختبارات الدم لـ113 مريضا مصابا بفيروس كورونا بعد 5 أسابيع من التعافي من مرضهم، ثم مرة أخرى بعد 3 أشهر من مرضهم.

ووجدوا أنه كانت لدى الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 ودخلوا المستشفى مستويات أجسام مضادة أعلى من غيرهم، وبشكل عام زادت مستويات الأجسام المضادة مع شدة "كوفيد-19".

لكن بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 ولم يدخلوا المستشفى فقد لاحظ الباحثون أن 4 من الأعراض ترتبط باستمرار مستويات عالية من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وهي:

1- الحمى

2- آلام البطن

3- الإسهال

4- تراجع الشهية

وهذا يعني أن ظهور هذه الأعراض عليك أثناء مرضك يمكن أن يكون علامة على أنه من المرجح أن تكون لديك مناعة أطول ضد كورونا.

طفرة

ووفقا للدراسات، فإن فيروس كورونا المستجد شهد تحوّرا يزداد شيوعا في أوروبا وأميركا الشمالية وأجزاء من آسيا، وإن هذا التحور يجعله أكثر عدوى، لكنه أقل فتكا.

وقال بول تامبيا الاستشاري بجامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المنتخب للجمعية الدولية للأمراض المعدية -في تصريحات لرويترز في أغسطس/آب الماضي- إن الدلائل تشير إلى أن انتشار طفرة "دي 614 جي" (D614G) في أجزاء من العالم تزامن مع انخفاض معدلات الوفاة، مما يوحي بأن هذا التحوّر أقل فتكا.





وأضاف "ربما كان فيروسا أكثر عدوى لكنه أقل فتكا، وهذا شيء جيد". وقال تامبيا إن أغلب الفيروسات تصبح في العادة أقل فتكا لدى تحوّرها.

وتابع "من مصلحة الفيروس أن يُعدي المزيد من الناس لا أن يقتلهم، لأن الفيروس يعتمد على العائل في حصوله على الغذاء والمأوى".

وقالت منظمة الصحة إن العلماء اكتشفوا هذه الطفرة في فبراير/شباط الماضي مع انتشارها بأوروبا والأميركتين. وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن التحور أدى إلى مرض أكثر خطورة.