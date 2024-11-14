ما حقيقة استعداد روسيا للعب دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل؟

موسكو- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو تواصل بذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الصراع بين إسرائيل ولبنان، مشددا على أنه "إذا كانت جهودنا فعالة في مكان ما فبالطبع ستكون روسيا مستعدة للقيام بذلك".

وجاء كلام بيسكوف تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب وبيروت تقتربان من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وأنه يمكن لموسكو أن تقوم بدور الوسيط فيه.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فإنه من المحتمل أن تحتاج أيضا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مساعدة موسكو في سوريا بحجة أن حزب الله يتلقى أسلحة من إيران عبر الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الحديث عن مساع إسرائيلية لإنشاء "حزام أمني" في جنوب سوريا.

سابقة لأوانها

بدوره، اعتبر الخبير الإستراتيجي رولاند بيجاموف أنه إذا كان هناك حديث عن إيجاد حل للصراع في المسار اللبناني فإن ذلك لا يمكن فصله بأي حال من الأحوال عن المسار السوري الذي يعتبر "الرئة اللوجستية الرئيسية لإرسال الأسلحة إلى حزب الله"، حسب وصفه.

ووفقا لما يقوله بيجاموف للجزيرة نت، فإن أحد أسباب تعثر العملية البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان هو استمرار وصول الأسلحة والذخائر عبر الحدود السورية، وهو ما ترى فيه إسرائيل معضلة حقيقية تتطلب دورا روسيا على هذا الخط.

ويستدرك المتحدث ذاته أنه من المبكر جدا الحديث عن وساطة روسية بالشكل الذي قدمه "خيال" الصحفيين الإسرائيليين بناء على مجموعة من الأسباب، من بينها عدم تبلور السياسة الأميركية الجديدة تجاه ملفات الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا بعد فوز دونالد ترامب بمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تحمل مقاربات ومواقف مختلفة.

وعلاوة على ذلك، يعتبر بيجاموف أن "رغبة إسرائيل في الحصول على ضمانات لوقف العبور المزعوم للسلاح عبر سوريا ليس من مهام القوات الروسية، كما أن لعب دور الوساطة بين إسرائيل وحزب الله أمر سابق لأوانه على ضوء التباينات الموجودة تجاه شكل التسوية وثمنها".

أجواء توتر

ويرى بيجاموف أنه من غير الممكن الحديث الآن عن دور روسي في منع التصعيد بالشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا، والتي طالت مؤخرا منطقة مجاورة بشكل مباشر لقاعدة حميميم الروسية، إضافة إلى وجود تقارير عن نية إسرائيل اجتياح جنوب سوريا، والذي من شأنه أن يتسبب في حال حدوثه بأزمة جديدة، مما سيستدعي موقفا روسيا سلبيا للغاية بسبب وجود قواتها هناك.

وفي أجواء الحديث عن إجراء اتصالات على خطوط موسكو وبيروت وتل أبيب ودمشق، قدّم الجيش الروسي احتجاجه لإسرائيل بسبب الضربات التي وقعت بالقرب من قاعدة حميميم، وأعلن عدم قبوله مثل هذه الأعمال.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا ألكسندر لافرنتييف إن الغارة الجوية التي نفذتها إسرائيل لم تكن مباشرة على القاعدة الجوية "لأنه كان من الطبيعي أن تكون لذلك عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك على إسرائيل نفسها"، حسب تعبيره.

كما نفى الممثل بشدة استخدام إيران القاعدة الواقعة على الساحل السوري من أجل إمداد حزب الله بالأسلحة، مشيرا إلى أن عدد الرحلات الإيرانية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى مطار حميميم ازداد في الأونة الأخيرة، موضحا أن "المطار مدني من ناحية، ولكنه من ناحية أخرى قاعدة جوية روسية في سوريا".

يذكر أن الجيش الروسي يوجد حاليا في سوريا في كل من قاعدة حميميم الجوية وفي النقطة اللوجستية في طرطوس، وتستأجر موسكو هذه القواعد الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في غرب البلاد لمدة 49 عاما.

نسيج خيال

وبرأي الخبير في الشؤون الشرق أوسطية أندريه أونتيكوف، فإن الصيغة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود اتفاق قد تلعب من خلاله روسيا دور الوسيط "لا تعتبر حتى من حيث الشكل مقبولة"، مستبعدا أن تؤدي إلى دخول موسكو للعب هذا الدور.

ويتابع أونتيكوف في حديثه للجزيرة نت أن "نص هذا الاتفاق مفيد لإسرائيل ويلبي مصالحها على النحو الأمثل، وينطلق من فرضية أنه تم تقويض الإمكانيات العسكرية لحزب الله بشكل كبير، وأنه سيكون مجبرا على التوصل إلى هدنة والانسحاب من جنوب لبنان، وهو شيء يتناقض مع الواقع الميداني".

وأشار كذلك إلى الجزئية الواردة في الإعلام الإسرائيلي بشأن أن سوريا ستكون مسؤولة عن وقف أي إمدادات للأسلحة من أراضيها إلى لبنان، وأنه في حالة حدوث أي انتهاك للاتفاقية -سواء بإعادة تسليح حزب الله أو القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل- فإن للجيش الإسرائيلي الحق بالرد وضمان الدعم الدولي لمثل هذه العمليات، معتبرا أن ذلك لا يعدو كونه "نسيجا من خيال الإعلام الإسرائيلي".

وحسب رأيه، فإن هذه الأحاديث لا تتناسب مع حملة الترويج بأن إسرائيل تسعى إلى إقامة مناطق فصل أو عزل أو تقوم بمحاولة احتلال درعا والقنيطرة والسويداء، لكن كل هذا سينزع عنها الشرعية الدولية، وستواجه صعوبات دولية كبيرة، بما في ذلك مع روسيا.

وعلى هذا الأساس يخلص المتحدث إلى أن استعداد روسيا للعب دور الوسيط هو موقف ثابت من حيث المبدأ في سياستها الخارجية، لكنه يعتمد على نضوج إرادة كافة أطراف الصراع للتوصل إلى تسوية، وهو الشيء الذي لا يعتبر متوفرا في ظل الظروف الراهنة.