شهداء بغارات إسرائيلية على غزة والمقاومة تقصف محور نتساريم

استشهد أكثر من 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم الخميس، بينهم سائق شاحنة تقل مساعدات، وفي حين جددت فصائل المقاومة قصف محور نتساريم، أعلن جيش الاحتلال إصابة عدد من جنوده في معارك غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين ووقوع عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أفاد بسقوط شهيدين في قصف استهدف أرضا زراعية في مخيم البريج أيضا.

وكانت الطواقم الطبية الفلسطينية انتشلت جثماني شهيدين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، مساء أمس. ونُقل جثمانا الشهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات إثر قصف قوات الاحتلال أرض "أبو مراحيل"، بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وقال إن طائرات الاحتلال شنت غارة عنيفة على حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

واستشهد كذلك 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة الزهراء، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكر مراسل الجزيرة، واستقبلت الأطقم الطبية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثامين شهداء القصف.

واستشهد بنيران الاحتلال كذلك سائق شاحنة تقل مساعدات بعدما استهدفته قوات الاحتلال قرب دوار الكويت، جنوبي مدينة غزة، وفقا لمراسل الجزيرة.

كما نقل مراسل وكالة الأناضول، عن شهود عيان، سقوط عدد من الشهداء والمصابين بعدما قصفت مسيّرة إسرائيلية بالصواريخ تجمعا لفلسطينيين بمنطقة النفق في مدينة غزة.

وأوضح الشهود أن مواطنين تمكنوا من نقل القتلى والمصابين (لم يتسن إحصاؤهم) إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وفي هجوم ثان، قصفت مسيرة إسرائيلية تجمعا آخر لمواطنين في أرض زراعية بمخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر لم يتسن تحديده، بحسب الشهود.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة تحركات لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور نتساريم، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة لعدد من شاحنات المساعدات التي سمح جيش الاحتلال بدخولها إلى منطقة شمال غزة.

إصابات بصفوف الاحتلال

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وكان الجيش أفاد أمس، الأربعاء، بإصابة 12 جنديا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط المصابين منذ بداية الحرب إلى 3332، وبحسب الجيش الإسرائيلي لا يزال 248 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، منهم 25 عسكريا جراحهم خطيرة، حسب بيان الجيش.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون مقرا للجيش الإسرائيلي في محيط "مستشفى الصداقة التركي"، على خط الإمداد لمحور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد بثت مشاهد لاستهدافها القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم بقذائف الهاون.

كما بثت كتائب القسام مشاهد قالت إنها لاستهداف مقاتليها حشودا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم".