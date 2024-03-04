13 مجزرة جديدة في غزة والاحتلال يتكبد المزيد من الخسائر

أسفرت الاعتداءات والغارات الإسرائيلية عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، فيما تمكنت المقاومة من تكبيد الاحتلال المزيد من الخسائر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عدة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن إحدى الغارات استهدفت منزلا يعود إلى عائلة رضوان في المخيم.

وقال الدفاع المدني إنه انتشل أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرحى بعد قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف الدفاع المدني أن معظم الشهداء والمصابين من كبار السن والأطفال النازحين من شمال قطاع غزة، وأن عددا من المصابين ما زالوا عالقين تحت الركام.

وفي الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مربعا سكنيا في خان يونس.

وفي رفح، استشهد 12 فلسطينيا -بينهم أطفال- في غارات إسرائيلية على منزلين.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدا و210 مصابين في يوم واحد.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و534 شهيدا و71 ألفا و920 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

خسائر في الأرواح والعتاد

وفي تطورات المعارك الميدانية بغزة اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من أفراده -بينهم ضابط احتياط- خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 586 عسكريا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن بينهم 253 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 26 من الشهر ذاته.

وفي السياق ذاته، نشرت كتائب عز الدين القسام صورا قالت إنها لطائرتين مسيرتين إسرائيليتين من نوع "سكاي لارك" تم إسقاطهما والاستيلاء عليهما في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لقوات العدو شمال غرب بيت لاهيا، وكذلك على محور نتساريم.

كما بثت السرايا مشاهد قالت إنها لاستهداف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محاور التقدم بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس.

وقالت إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في حي الزيتون وأوقعوا عددا من أفرادها بين قتيل وجريح.

تدمير بنى تحتية

من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تدمير بنى تحتية ومواقع عسكرية عديدة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في منطقة حي الزيتون شمال قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المتحدث -في بيان- إن القوات الاسرائيلية المتوغلة برا في غزة عثرت على مئات الحفر التي تستخدم لإطلاق القذائف ودمرتها واعتقلت عشرات المسلحين الذين تم استجوابهم والاستفادة من المعلومات الاستخباراتية التي قدموها، وفق تعبيره.

وأضاف أن سلاح الجو شن سلسلة هجمات شملت 50 موقعا، وبنى تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن القوات استهدفت جوا خلية وسط قطاع غزة بعد رصدها أثناء تحميلها أسلحة وتحركها باتجاه قوة إسرائيلية كانت في المنطقة.

كما أفاد بأن الفرقة الـ98 في جيش الاحتلال وسعت عملياتها في منطقة غرب خان يونس.