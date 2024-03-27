سرايا القدس تستهدف آلية للاحتلال وتخوض معارك ضارية بمحيط مجمع الشفاء

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مقطع فيديو جديدا تضمن مشاهد لاستهداف مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية، وأيضا لاشتباكات ضارية بينهم وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد -التي بثتها قناة الجزيرة- أحد المقاتلين حاملا سلاحه وموجها إياه نحو قوات الاحتلال.

كما تضمن مقطع الفيديو مشاهد من القتال الضاري بين مقاتلي سرايا القدس وقوات الاحتلال، وسُمع خلال المقطع تبادل لإطلاق النيران بين الجانبين.

ومن جهة أخرى، قالت سرايا القدس إنها قصفت بصواريخ "بدر 1" تجمعا لآليات إسرائيلية ومقرا للقيادة جنوب شرق كيسوفيم بغلاف غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، خاصة سرايا القدس وكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عملياتها ضد قوات الاحتلال التي تواصل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات آلاف الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية.