مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة اثنين في معارك بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا في جنوب قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت مساء أمس الاثنين إصابة المزيد من جنودها وضباطها، في حين أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال وسط قطاع غزة وجنوبه.

ومن ناحيته أعلن مستشفى سوروكا في النقب، أنه استقبل 15 جنديا إسرائيليا خلال يوم أمس جراء المعارك في غزة، وفي وقت سابق أمس -أيضا- أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 18 من جنوده وضباطه جراء القتال في غزة خلال 24 ساعة.

وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب فرقة عسكرية كاملة من قطاع غزة، من أصل 4 فرق دفعت بها إسرائيل في حربها على القطاع المستمرة منذ أكثر من 100 يوم.

المسافة صفر

بدورها قالت كتائب القسام مساء أمس إن مقاتليها أغاروا من أحد الأنفاق على قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة الصفر، وتمكنوا من القضاء على 5 جنود، وذلك شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت استهداف قوة راجلة أخرى بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس كذلك.

وفي المحور نفسه، قالت القسام إن مقاتليها فجّروا عبوة "رعدية" مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة تقدمت صوب عين أحد الأنفاق.

وقصفت القسام -أيضا- تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وفقا لما جاء في منشوراتها عبر تليغرام، كما استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105.