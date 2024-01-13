أبرز تطورات اليوم الـ99 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ99 من الحرب الإسرائيلية على غزة، استشهد العشرات في قصف مدفعي وجوي على خان يونس جنوبي القطاع وعلى شرق المنطقة الوسطى، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 23 ألفا و800 وفقا لوزارة الصحة.

وفيما تكبد جيش الاحتلال خسائر جديدة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب ستستمر رغم ثمنها الباهظ، مشيرا إلى ضرورة التدخل في محور فيلادلفيا على حدود مصر.

حصيلة الشهداء والجرحى

أعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و312 مصابا خلال 24 ساعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية الحرب إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، وفقا للمتحدث باسم الوزارة الذي قال إن "الإبادة الجماعية جعلت واحدا من كل 20 فلسطينيا في غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا".

معارك ورشقات صاروخية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك في غزة وإصابة ضابطين وجندي بجروح خطيرة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه منذ عملية طوفان الأقصى إلى 521، والمصابين إلى 2523 وفقا للبيانات الرسمية.

في تلك الأثناء، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف مستوطنات غلاف غزة بدفعة من الصواريخ، كما ذكرت أن مقاتليها قتلوا جنديين إسرائيليين من مسافة صفر شرق خان يونس، واستهدفوا مروحية بصاروخ أرض جو، كما استهدفوا مجموعات راجلة من جنود الاحتلال وعددا من الدبابات والآليات.

وكذلك أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت بالصواريخ مواقع ومستوطنات بغلاف غزة الشمالي، كما ذكرت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.

تصاعد الاحتجاجات بإسرائيل

خرجت حشود من الإسرائيليين في مظاهرات امتدت من تل أبيب إلى حيفا لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بالاستقالة والدعوة إلى استعادة الأسرى عبر صفقة تبادل جديدة.

وقال مراسل الجزيرة إن المتظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في تل أبيب لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات.

في غضون ذلك، قال نتنياهو في كلمة متلفزة إن الحرب تفرض ثمنا باهظا لكنها ستستمر، مشيرا إلى أن التدخل في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر ضروري، حسب وصفه.

مصير مجهول لـ4 أسرى

أعلنت كتائب القسام في تسجيل مصور أنها فقدت الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 إسرائيليين أسروا في غزة منذ عام 2014، وقالت في رسالتها إلى أهالي بقية الأسرى إن "الوقت ينفد".

من ناحية أخرى، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه بدأ نقل أدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة بموجب اتفاق مع دولة قطر.

اشتباكات بالضفة الغربية

اندلعت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمال شرق الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح.

وبحلول الليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين، وحاصرت المدخل الرئيسي لمخيمها وسط اشتباكات مسلحة.

ضربات جديدة باليمن

واصلت القوات الأميركية قصف مواقع في اليمن، حيث استهدفت قاعدة بحرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في الحديدة غربي البلاد، بعد ساعات من استهداف موقع رادار في صنعاء.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده وجهت رسالة خاصة إلى إيران بخصوص تلك الضربات في اليمن، مؤكدا أن بلاده مستعدة بشكل جيد للتعامل مع الوضع في المنطقة.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أنه ثبت أن العثور على أهداف للحوثيين "أكثر صعوبة مما كان متوقعا".